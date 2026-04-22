Ecco the Dolphin ist zurück: Neue Sammlung bietet Remaster und ein brandneues Spiel

SEGA hat für die kommenden Jahre große Pläne, was alte Marken betrifft. Die umfangreichen Wiederbelebungen betreffen unter anderem Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi entwickelt. Zugegeben, viel haben wir davon bisher nicht gesehen.

Am ehesten greifbar ist noch der neue „Virtua Fighter“-Teil, den uns Ryu Ga Gotoku schon einige Male präsentiert hat. Im Mai 2025 machte Serien-Schöpfer Ed Annunziata nach einigen durchgesickerten Trademarks außerdem offiziell, dass auch Ecco the Dolphin zurückkehrt. Jetzt wird es dazu endlich konkret.

A&R Atelier hat Ecco the Dolphin: Complete angekündigt, eine Remaster-Sammlung mit allen Versionen von Ecco the Dolphin und Ecco: The Tides of Time sowie einem komplett neuen Ecco-Spiel, das „die Reise in die moderne Ära erweitert“. Plattformen und einen Termin gab es nicht.

Ecco the Dolphin: Complete wurde neben Ed Annunziata von weiteren ursprünglichen Mitgliedern des Ecco-Teams entwickelt, darunter Entwickler des Kompositions-, Grafik- und Programmierteams. „Die Menschen, die die Welt von Ecco, seine Musik, seine Atmosphäre und seine Geheimnisse erschaffen haben, sind es, die es nun weiterführen. Dies ist keine Interpretation eines externen Studios. Dies ist Ecco, wie es immer gedacht war – verwirklicht von den Köpfen, die es ins Leben geträumt haben.“

Ecco the Dolphin: Complete wird Speedrun-Unterstützung, Erfolge und Bestenlisten bieten. „Mit benutzerdefinierten Parcours können Spieler und Entwickler ihren eigenen Weg durch beliebige Kombinationen von Levels aus jedem Spiel der Reihe gestalten und diese mit der Community teilen.“

via PR Newswire, Bildmaterial: Ecco the Dolphin: Complete, A&R Atelier, SEGA