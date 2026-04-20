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Die neusten Wertungen der Famitsu sehen Tomodachi Life vor Opus: Prism Peak

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.

  • Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch) – 8/9/8/8 [33/40]
  • Life is Strange: Reunion (PS5, Xbox Series) – 8/9/8/8 [33/40]
  • Opus: Prism Peak (Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • UFO 50 (Switch) – 8/8/7/8 [31/40]
  • Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
  • Decollate Decoration (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/7/6 [28/40]
  • 5omeday (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo

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