Das Highlight sind die Overknee-Strümpfe: Neue „Play Arts Shin“ zu Tifa Lockhart vorgestellt

Nach ihren bisherigen Ausflügen zu anderen Spielen ist die „Play Arts Shin“-Serie bisher zuverlässig wieder zu Final Fantasy VII zurückgekehrt. Nach Fran aus Final Fantasy XII ist das auch diesmal der Fall. Der neueste Neuzugang der Figurenserie heißt Tifa Lockhart.

Das Design der neuen Shin-Figur basiert auf Tifas Auftritt in Final Fantasy VII Rebirth. In Japan soll die Figur schon am 29. August 2026 erscheinen und wird 26.400 Yen (etwa 140 Euro) kosten. Auch im deutschen Square Enix Store ist die Figur schon vorbestellbar, der Preispunkt ist dort mit 264,99 Euro deutlich höher angesetzt. Zudem müsst ihr euch bis Januar 2027 gedulden.

Diese neue „Play Arts Shin“-Reihe verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch bewegliche Augen, eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen und hochwertigere Materialien. Der neuen Tifa-Figur kommt natürlich vor allem die Beweglichkeit zugute.

Square Enix hebt aber auch die realistischen Texturen von Handschuhen und Stiefeln hervor. Ein weiteres Highlight: Tifas Overknee-Strümpfe bestehen aus einem dehnbaren Stoff. Wenn das mal nichts ist! Wie üblich für Play Arts gibt es ein wechselbares Gesicht. Tifa bietet außerdem austauschbare Hände und ein weiteres Haarteil.

Die neue Tifa-Figur findet ihr jetzt im deutschen Square Enix Store. Dort sind inzwischen auch die neuesten Soft-Vinyl-Figuren zu Final Fantasy VII gelistet. Square Enix spendiert Aerith und Tifa natürlich auch eine der großen Figuren in Polygon-Optik. Alle bisher vorgestellten Figuren der „Play Arts Shin“-Serie findet ihr hier.

Bildmaterial: Square Enix