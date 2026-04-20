Valve-Software-Update macht Steam-Spiele auf über 30 neuen Handhelds möglich

Bei der Ankündigung der Steam Machines gab es eine kleine Sensation, versteckt im Kleingedruckten: Das Steam Frame, das vom Smartphone-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben wird, soll wie das Steam Deck nativ Windows-Spiele abspielen können.

Jetzt macht Valve Ernst, denn mit der neuen Beta der Proton-Übersetzungsschicht wird diese Handy-Hardware erstmals offiziell unterstützt. Bastler setzen sich sofort dran, die Grenzen der neuen Software auszuprobieren – und brachten Steam auf über 30 neuen Geräten zum Laufen, von denen man es nicht erwartet hätte.

Allen voran schreitet die auf ARM-Gaming-Handhelds spezialisierte Linux-Distribution Rocknix, die Steam vollständig unterstützt. Dazu gehören etwa 30 Geräte, etwa die in der Retrogaming-Szene beliebten Anbernic RG35XX im Gameboy- und Gameboy-Advance-Design, das AYN Odin 2 im Vita-Design oder das seit Ankündigung im August 2025 schwer verfügbare AYN Thor im 3DSXL-Design. Die Szene versuchte sich sogar an der Switch, allerdings noch ohne Erfolg.

Steam-Spiele auf Android-Geräten profitieren ebenfalls

Gespannt schauen auch mehrere Projekte auf Android auf das neue Proton-Update, wie zum Beispiel Game Native, Winlator und GameHub. Diese Apps ermöglichen es, Windows-Spiele auf Smartphones zu spielen. Bastler bringen bisher bereits erfolgreich Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy XV und Assassin’s Creed IV: Black Flag zum Laufen – Spiele, die man so nicht auf einem Handy erwarten würde. Diese werden ebenfalls vom neuen Proton-Update profitieren.

Auch Microsoft steht in den Startlöchern für neue Mobilgeräte

Microsoft investiert ebenfalls stark in Spiele auf Smartphone-Hardware. Ihr neuestes Windows-Update, Windows 11 26H1, optimiert Windows 11 für den neuen Qualcomm Snapdragon X2. Ihr erinnert euch – der Chip, von dem Arm und Spielentwickler Sumo Digital behaupten, er bringe Grafik auf PC-Niveau auf Smartphones.

Erste Tests sehen vielversprechend aus, denn die Spiele laufen bereits ohne Optimierung in nahezu PS5-Qualität, allerdings bisher nur auf dem größeren Chip für ultradünne Laptops. Die Chip-Variante für Smartphones, Tablets und Handhelds lässt noch auf sich warten, wird allerdings zeitnah erwartet.

via Win Future, Bildmaterial: Valve