Statement von Nintendo zur physischen Version von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Es hatte sich schon seit Tagen angedeutet und mit der heutigen Veröffentlichung gibt es Gewissheit: Die physische Version von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist nicht so einfach zu bekommen. Zuvor war das Spiel (physisch) wochenlang bei Großhändlern wie Amazon* und Media Markt* nicht (mehr) vorbestellbar. Selbst der Nintendo Store* nahm nur Vorbestellungen der digitalen Version an. Dabei gab es anfangs sogar einen physischen Bonus zum Spiel.

Bei Twitter berichten viele Tomodachi-Fans, dass sie spätestens heute Morgen (zum Launch) eine Information von Amazon und Co. erhalten hätten, dass sich der Versand verschiebe. Auch im lokalen Handel wird’s nicht einfacher. Zwei Fans berichten übereinstimmend, die Müller-Filiale habe nur zwei physische Exemplare des Spiels erhalten. Wir haben bei Nintendo deshalb schon vor zwei Tagen ein Statement zur Problematik eingeholt.

„Wir freuen uns über das große Interesse, mit dem viele Fans die Veröffentlichung von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden für Nintendo Switch erwarten. Zwar ist der Bestand an physischen Exemplaren in Teilen des deutschen Einzelhandels derzeit begrenzt. Wir sind jedoch bestrebt, der Nachfrage gerecht zu werden und gehen davon aus, dass zum Erscheinen des Spiels am 16. April mit weiterer physischer Ware zu rechnen ist“, so ein Nintendo-Vertreter.

Auf die Frage, ob es Probleme in der Produktions- oder Lieferkette gibt, ging Nintendo nicht ein. Doch das scheint mit dem heutigen Launch offensichtlich. Fans des Haptischen müssen sich also ggf. weiter gedulden oder lokale Geschäfte durchforsten. Auch die digitale Version ist natürlich eine Alternative – allerdings verständlicherweise nicht für jeden.

Digitale Alternative

„Kundinnen und Kunden empfehlen wir, die Verfügbarkeit jeweils vor Ort im lokalen Handel zu erfragen. Alternativ kann Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden über den Nintendo eShop, den My Nintendo Store und im teilnehmenden Handel auch digital vorbestellt werden“, so Nintendo abschließend.

Falls ihr euch gedulden könnt, haltet euch doch mit unserem Test zu Tomodachi Life über Wasser. „Das Spiel lebt von seinen absurden, oft herrlich skurrilen Situationen und dem trockenen Humor, der immer wieder für echte Lacher sorgt“, heißt es dort. Ist euer Exemplar denn heute angekommen? Oder was sagt die Sendungsverfolgung?

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo