Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Tower macht einen Running-Gag zum eigenen Spiel

Es ist einer der Running Gags von Final Fantasy VII: der Aufstieg der Gruppe über die Außentreppe des Shinra-Gebäudes. Barret machen die unzähligen Treppen ganz schön zu schaffen, während Cloud es sichtlich locker nimmt. Das wiederum macht Barret nicht gerade ausgeglichener.

In Final Fantasy VII Remake hat sich das Entwicklerteam die Szene ordentlich zur Brust genommen und kräftig ausgebaut und ausgeschmückt, wie so viele Szenen des Originals. Und jetzt bekommt der Aufstieg zum Shinra-Tower sogar ein eigenes Spiel.

Square Enix hat Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Tower angekündigt, das ab sofort im japanischen Square Enix e-Store für 4.400 Yen (etwa 23 Euro) vorbestellbar ist und am 6. November in Japan veröffentlicht werden soll. Das Brettspiel wurde in Zusammenarbeit mit Arclight Games entwickelt und basiert im Wesentlichen auf den Spielregeln von Katze und Turm* – es ist ein kooperatives Balance-Board-Game.

Spielende müssen Cloud helfen, den Turm zu erklimmen. Die Struktur ist dabei so gestaltet, dass sie nach oben hin immer instabiler wird. Spielende müssen zusammenarbeiten, um das Gleichgewicht des Turms zu halten. Das Spiel ist gewonnen, wenn Cloud die 8. Etage erreicht. Ganz so hoch wie im Videospiel geht es also nicht hinaus.

Eine Partie soll 15 bis 30 Minuten dauern. Die Spielanleitung bietet auch deutsche Ausführungen, sodass es nicht überraschend ist, dass „Ascend the Shinra Tower“ auch im europäischen Square Enix Store schon vorbestellbar ist. Hierzulande kostet das Spiel 34,99 Euro und soll im Januar 2027 erscheinen.

Bilder des Spiels

Bildmaterial: Square Enix; Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO