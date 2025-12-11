Jetzt doch noch auf Deutsch: Rosalinas Bilderbuch erscheint 2026 bei TOKYOPOP

Rosalina erlebt gerade einen echten Höhenflug: Erst die Super Mario Galaxy Collection, dann die Ankündigung des neuen Galaxy-Kinofilms – und jetzt folgt auch noch eine deutsche Ausgabe ihres eignen Bilderbuchs aus dem Spiel.

TOKYOPOP bringt Super Mario Galaxy – Rosalina’s Storybook im April 2026 auf Deutsch heraus. Das Buch erscheint als farbiges Hardcover mit 112 Seiten für 25 Euro und erzählt die Hintergrundgeschichte von Rosalina, die Fans bereits aus dem Originalspiel kennen.

Der japanische Verlag Shogakukan veröffentlichte das Werk erstmals im Oktober 2025, später folgte eine englische Version* – nun kommt endlich die deutsche Ausgabe. TOKYOPOP ist für Nintendo-Fans keine Unbekannte, denn der Verlag brachte bereits Titel wie Super Mario – Seine lustigsten Abenteuer und The Art of Super Mario Odyssey heraus.

Die Reise durch die Galaxis

Im Bilderbuch beginnt Rosalinas Geschichte als junges Mädchen, das ein verrostetes Raumschiff in Form eines Pilzes entdeckt. Darin findet sie ein kleines Luma, das auf seine Mama wartet. Statt zu warten, beschließt Rosalina, selbst nach ihr zu suchen – der Auftakt einer Reise quer durch die Galaxis.

Spannend wird natürlich sein, ob und wie der kommende Film, der im Frühjahr 2026 in die Kinos kommen soll, auf das Buch Bezug nehmen wird. Jetzt, da das Buch auf Deutsch erscheint, spricht es euch eher an?

via Manga Passion, Tokyopop, Bildmaterial: Nintendo