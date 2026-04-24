Pokémon – Feuerrot und Blattgrün erhält eine neue Limited Edition, die schon vorbestellbar ist

Passend zur Veröffentlichung von Pokémon Feuerrot und Blattgrün für Nintendo Switch hat sich Panini Manga die Lizenz für die neue, deutschsprachige Veröffentlichung von Pokémon – Die großen Abenteuer: Feuerrot und Blattgrün geschnappt.

Im August 2026 wird man den Manga in einer zweiteiligen „extradicken“ Sammelbandausgabe neu herausbringen und dabei gibt es neben der Standardversion auch eine Limited Edition, die bei Amazon bereits vorbestellbar* ist. Die Limited Edition bietet eine Acryl-Figur als Extra.

Band 1, von dem ihr die Standardversion auch schon bei Amazon* findet, bietet 344 Seiten und erscheint am 18. August. Band 2 (hier bei Amazon* vorbestellbar) mit weiteren 384 Seiten erscheint dann am 22. September. Eine Neuveröffentlichung der Smaragd-Reihe in zwei Sammelbänden ist übrigens für Oktober und November geplant.

„Sechs Monate sind seit der Katastrophe mit Kyogre und Groudon vergangen. Rot und Blau begeben sich auf den Spuren von Professor Chen zu den Sevii Eilanden. Dort werden sie Zeugen einer schrecklichen Tragödie, der ihre Freundin Grün zum Opfer fällt … Es ist der Beginn eines neuen großen Abenteuers, in dem unsere Helden die finsteren Pläne eines alten Feindes vereiteln müssen, den sie für verschwunden gehalten hatten.“

Im Februar hatte The Pokémon Company die Videospiele Pokémon Feuerrot und Blattgrün für Nintendo Switch Online veröffentlicht. Die Neuveröffentlichung der Spiele verspricht laut eShop-Seite die Kanto-Region und bekannte Pokémon „genau so, wie du sie in Erinnerung hast“ – allerdings mit „aktualisierter Grafik im Vergleich zum ursprünglichen Game-Boy-Titel“.

via Manga Passion, Bildmaterial: The Pokémon Company, Panini Verlags GmbH, Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto