Japanischer Anime-Riese steigt ins Games-Business ein und startet mit einer Überraschung

Toei Animation ist eines der größten und bekanntesten Anime-Studios der Welt und hat unter anderem Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon und One Piece hervorgebracht. Kontrolliert wird Toei Animations größtenteils von Toei Company, welche größter Anteilseigner ist. Und dort stellt man sich nun breiter auf.

Die Firma gab die Gründung des Brands „Toei Games“ bekannt und expandiert damit in die Videospielbranche. Neben Fernsehen, Film und Anime will man sich hier ein weiteres Standbein schaffen und sich zunächst auf den PC-Markt (insbesondere Steam) konzentrieren, wobei eine Ausweitung auf PlayStation, Switch und Xbox geplant ist.

Dabei überraschend: Die ersten Spiele von Toei Games sollen nicht auf bestehenden Marken basieren, dabei kann Toei aus dem Vollen schöpfen. Ziel sei es, von Grund auf neue Marken zu entwickeln, die sowohl von nationalen als auch internationalen Teams erschaffen werden. Die Projekte sollen Technologie und Know-how nutzen, dass Toei durch Filmproduktionen erworben hat.

Auf den zweiten Blick ist die Konzentration auf neue Marken nicht verwunderlich: Unzählige Anime-Marken von Toei wurden bereits adaptiert, das müssen wir euch wohl nicht erklären. Erste Informationen zu Spielen will man am 24. April bekannt geben. Bis dahin findet ihr die offizielle Website zu Toei Games hier. Dort werden schon drei „Slots“ für Spiele gelistet.

Toei folgt Toho und Shueisha

Toei geht damit einen Schritt, den in der Vergangenheit einige ähnliche Unternehmen gegangen sind. So hat ebenfalls erst heute Sanrio angekündigt, eigene Spiele-Pläne zu verfolgen. Auch Toho hat kürzlich derartige Pläne verfolgt und Shueisha ist schon vor Jahren eingestiegen.

Gegenüber VGC kommentiert Branchenberater Dr. Serkan Toto von Kantan Games: „Ein wichtiger Faktor ist die Überzeugung, dass die Lizenzen, über die Toei, Sanrio und Shueisha verfügen, im Ausland beliebter sind als je zuvor und dass diese Lizenzen durch Spiele weiter monetarisiert werden können. Dies wird auch von der japanischen Regierung aktiv unterstützt.“

via Automaton Media, VGC, Bildmaterial: Toei Games