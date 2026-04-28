Pokémon GO: Turnier-Teilnehmer wird aus skurrilem Grund der Sieg aberkannt

Firestar73 wäre eigentlich der Sieger der Pokémon Orlando Regional Championships 2026 gewesen – wenn er nicht so „heftig“ gefeiert hätte. Klingt skurril, ist es auch: Play! Pokémon, eine Tochtergesellschaft der Pokémon Company, die für die Austragung besagter Pokémon-GO-Meisterschaften verantwortlich zeichnet, veröffentlichte kürzlich eine Stellungnahme zu zwei brisanten Regelentscheidungen.

„Bereits vor dem Vorfall im Finalspiel – genauer gesagt während der ersten Partie der ‚Bracket-Reset‘-Serie – wurde gegen einen Spieler eine Verwarnung ausgesprochen, da er während des laufenden Spiels auf den Tisch geschlagen und diesen gerüttelt hatte“, heißt es in der Stellungnahme. „Derartige Handlungen können sich negativ auf das Erlebnis der Teilnehmer auswirken und den laufenden Spielbetrieb stören.“

Im Folgenden wird von weiterem „störenden Verhalten“ von Teilnehmer Firestar73 gesprochen. Das habe sogar die „Übertragung des Events beeinträchtigt“. Die Konsequenz: Firestars Regelverstöße wurden letztlich mit einem „Game Loss“ bestraft.

Eine Entscheidung, an der Play! Pokémon nicht mehr rüttelt. „Wir halten an den Entscheidungen fest, die von den Schiedsrichtern bei diesem Event getroffen wurden. Die Pokémon-Schiedsrichter haben es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, indem sie die sportliche Integrität unserer Veranstaltungen wahren.“ Klingt als hätte Firestars Verhalten während der Partien zu seiner Disqualifizierung beigetragen und weniger das Feiern danach, welches ihr hier in einem Video seht.

Unverständnis als Reaktion

Trotzdem trifft die Entscheidung auf Unverständnis. „Pokémon GO ist buchstäblich ein actionbasiertes Spiel“, schreibt etwa Hungrybox, „Smash Bros.“-Profi und Miteigentümer von Team Liquid auf Twitter. „Die Spieler tippen ständig und ohne Unterbrechung auf den Bildschirm – etwa fünf Minuten pro Partie. Da ist es ganz natürlich, dass sich ein gewisser Grad an Anspannung und Erregung entlädt.“

Firestar73 seinerseits hat die Darstellung der Ereignisse vollumfänglich bestritten. „Der ‚Vorfall‘, den ihr nun – erstmals – als Grundlage für eure Entscheidung anführt, hatte keinerlei Auswirkungen auf das Spielgeschehen selbst, entschied aber dennoch über den Ausgang des gesamten Turniers“, schreibt er auf Twitter. „Abschnitt 2.1 der Regeln verlangt eine ‚klare Erläuterung jeder Regelverletzung sowie der darauf folgenden Sanktion‘; eine solche Erläuterung wurde mir jedoch zu keinem Zeitpunkt als Begründung für die Entscheidung vorgelegt.“

Auch NiteTimeClasher, der das Turnier infolge der Disqualifikation seines Gegners gewann, scheint alles andere als erfreut zu sein. „Es war nicht meine Entscheidung“, soll er in einem Pokémon-Discord-Server geschrieben haben. „Firestar ist der Regionalmeister von Orlando. Ich hoffe, ihr habt alle Verständnis dafür.“

Andere haben versucht herauszufinden, was das Unternehmen mit einer „Störung des Übertragungserlebnisses“ meinte. Was sie dabei festgestellt haben, wirkt gar nicht so gravierend.

Selbst Schiedsrichter ist empört

Das Sahnehäubchen: Nicht lange, nachdem Play! Pokémon seinen Beschluss gefasst hatte, äußerte ein Schiedsrichter – der allerdings nicht an besagtem Match beteiligt war – öffentlich seine Empörung.

„Als Schiedsrichter darf ich Entscheidungen eigentlich nicht öffentlich diskutieren“, schreibt er. „Ich bin jedoch auch der Ansicht, dass es als Schiedsrichter meine Aufgabe ist, den Spielern einen fairen Rahmen für ihren Wettkampf zu bieten. Wenn ein Spieler in einem Duell, bei dem viel auf dem Spiel steht, Tausende von Dollar verlieren kann, nur weil er den Tisch zum Wackeln bringt – was für einen Rahmen haben wir da eigentlich geschaffen?“

Er kommt zu dem Schluss: „Wenn der Tisch der Intensität des Wettkampfs nicht standhält, ist das nicht die Schuld der Spieler. Ich habe bereits mehrere regionale ‚GO‘-Turniere als Schiedsrichter betreut, und ich kann schlichtweg nicht gutheißen, wie dieser Fall gehandhabt wurde.“ Wie seht ihr das?

via Aftermath, Bildmaterial: Pokémon Sonne und Mond, The Pokémon Company, Game Freak, Nintendo