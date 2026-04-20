Schnappt euch jetzt kostenlos diese putzigen Schlüsselanhänger zu Tomodachi Life

Falls ihr immer noch auf eure physische Version von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden wartet, ist es vielleicht nur ein schwacher Trost, aber immerhin einer: Es gibt kostenlos putzige Schlüsselanhänger zum Spiel, die ihr euch jetzt wieder schnappen könnt.

Möglich macht es das „My Nintendo“-Programm, wo ihr 500 eurer mühsam verdienten Platin-Punkte jetzt auf die Schlüsselanhänger* aufwenden könnt. Wie immer müsst ihr die Versandkosten in Höhe von 1,99 Euro allerdings selbst bezahlen. Längst geht das auch per PayPal.

„Ein irrwitziger Mix an diesem Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden-Schlüsselanhänger! Er enthält drei Elemente, die zusammen oder einzeln angebracht werden können“, heißt es von Nintendo zu den Anhängern.

Übrigens, zum Verbleib der physischen Versionen des Spiels gibt es auch ein Statement von Nintendo, das wir für euch hier eingeholt haben. Spielt ihr inzwischen, wartet ihr weiter oder habt ihr schon zur digitalen Version gegriffen?

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo