Rhythmusspiel-Übersetzung mit 4chan-Humor bringt Entwickler in Erklärungsnot

Letzte Woche war Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis bei uns im Test. Uns fiel die sehr „freie“ Übersetzung ins Deutsche auf, die häufig schlicht nicht das aussagte, was das Spiel auf Englisch sagen wollte. Das „Rhythmus-Adventure über ein psychotisches Hikikomori-Mädchen“ sah sich aber auch bei der englischen Übersetzung direkt nach dem Start mit Beschwerden konfrontiert.

Hintergrund der Beschwerden ist die Thematik der Internet-Subkultur der frühen 2010er Jahre, die im Englischen regelmäßig nicht nur Memes aus 9GAG, sondern auch Worte aus 4chan aufgreift. Damit hat Entwickler und Publisher Alliance Arts bereits mit dem Spiel „NEEDY STREAMER OVERLOAD: Typing of The Net“ Erfahrung. Während die japanische Version etwas zahmere Worte wählt, hält sich die englische Variante nur selten zurück.

Ein Beispiel ist der Ausdruck „いらない“, der im Japanischen „Ich brauche das nicht“ bedeutet. In Yunyun Syndrome wurde diese Zeile jedoch mit „ich würde mir meine Gebärmutter herausschneiden, wenn ich könnte“ übersetzt – eine sehr freie Übersetzung, die nur noch wenig mit dem Original zu tun hat. Diese Fehlübersetzungen führten dazu, dass der Entwickler eine Stellungnahme veröffentlichte und sofort erste Korrekturen vornahm.

Erster Patch ändert die kritischsten Textpassagen

„Uns ist bewusst, dass viele Spieler – insbesondere diejenigen, die das Spiel hauptsächlich auf Englisch spielen – Bedenken hinsichtlich der Qualität der Lokalisierung geäußert haben“, erklärte Entwickler Fuyuki Hayashi in einem Beitrag auf Steam.

„Die Entwicklung dieses Titels verlief sehr schnell, und einige von euch haben bemerkt, dass es in der englischen Version noch Stellen gibt, die ältere Versionen des japanischen Textes enthalten oder Darstellungsprobleme bei Kaomoji sowie abgeschnittene Zeilen aufweisen. Wir arbeiten derzeit daran, diese Probleme zu untersuchen. Außerdem erkenne ich auf Basis eures Feedbacks, dass die englische Übersetzung überarbeitet werden muss.“

Bereits wenige Stunden später folgte ein größeres Update. In diesem wurden über 60 fehlerhafte Lokalisierungen angepasst. Beispiele der angepassten Übersetzungen:

Japanisch: 関係ないね („Das spielt keine Rolle“)

Englisch: necessary evil DEEZ NUTS

Neue englische Version: IDC („Ist mir egal“) Japanisch: 急すぎじゃない！(„Ist das nicht zu plötzlich?“)

Englisch: ARE THEY CRACKHEADS??!?

Neue englische Version: YO THATS WAY TOO SUDDEN??!? Japanisch: いらない („Ich brauche das nicht“)

Englisch: I’d cut my uterus out if i cld

Neue englische Version: don’t want em anyway Japanisch: 救済してくれ („Bitte rette mich“)

Englisch: i crave that sweet release of death

Neue englische Version: Save me!

Andere Übersetzungsprobleme bleiben vorerst weiterhin im Spiel. Der japanische Satz „Wenn ich so darüber nachdenke, interessierst du dich doch für VTuber, oder, Kyu-chan? Es gibt viele süße da draußen“ wurde zu „Qtie, was bringt ein Vtuber überhaupt? Es gibt doch schon jede Menge süße, echte Menschen!“ geändert – was die ursprüngliche Bedeutung komplett verfälscht.

Möglich ist, dass man mit den freien Übersetzungen lediglich den Zeitgeist der Subkulturen in den entsprechenden Ländern aufgreifen wollte. Jetzt sieht sich das Lokalisierungsteam Vorwürfen gegenüber, den Humor mit „Ideologie“ zu verfälschen. Fans des grenzwertigen Humors des Spiels werfen dem Übersetzungsteam vor, „wokealizers“ zu sein.

via The Gamer, Bildmaterial: Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis, Alliance Arts, WSS playground, WHO YOU