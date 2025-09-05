Sony könnte sich für die PlayStation 6 von unerwarteter Quelle inspirieren lassen

Wenn man den Angaben des YouTubers Moore’s Law is Dead Glauben schenkt, könnte sich Sony für die nächste PlayStation-Generation von unerwarteter Quelle inspirieren lassen. Wie das Tech-YouTuber-Team berichtet, plane Sony eine portable PlayStation 6 mit TV-Docking-Funktionen, ganz im Stile von Nintendos Hybridkonsole.

In einem neuen Video geht Moore’s Law mit spezifischen technischen Spezifikationen für den „PS6-Handheld“ ins Detail, das Berichten zufolge zusammen mit einer herkömmlichen, leistungsstärkeren PlayStation-6-Heimkonsole erscheinen soll und auf einer „up-to-date“-Dokumentation des Grafikpartners AMD basiere.

Bemerkenswerterweise gibt Moore’s Law an, „mehrere Dokumente“ gesehen zu haben, die „direkt darauf hinweisen“, dass die geplante tragbare PlayStation 6 wie eine Nintendo Switch angedockt werden könne, und behauptet, dass sie im angedockten Zustand Spiele nativ mit einer Leistung spielen könne, die die der Basis-PlayStation 5 übertreffe.

Die tragbare PlayStation 6 werde demnach über eine AMD-APU mit vier Zen 6c-Kernen und zwei weiteren Kernen verfügen, die ausschließlich für Systemaufgaben vorgesehen sind. Darüber hinaus soll die PS6 über eine GPU mit 16 x RDNA 5 CUs verfügen, die im Handheld-Modus mit 1,2 GHz und im Dock-Modus mit 1,65 GHz getaktet sei.

Moore’s Law is Dead spekuliert anhand der Spezifikationskosten, dass die PS6-Handheld-Konsole im Einzelhandel für rund 500 US-Dollar erhältlich sein und Ende 2027 auf den Markt kommen könnte. VGC, die den Bericht ebenfalls aufgegriffen haben, ergänzen, dass der Kanal schon in der Vergangenheit durch korrekte Vorhersagen zu technischen Details für Sony-Produkte aufgefallen ist.

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment