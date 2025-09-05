Sony könnte sich für die PlayStation 6 von unerwarteter Quelle inspirieren lassen

Wenn man den Angaben des YouTubers Moore’s Law is Dead Glauben schenkt, könnte sich Sony für die nächste PlayStation-Generation von unerwarteter Quelle inspirieren lassen. Wie das Tech-YouTuber-Team berichtet, plane Sony eine portable PlayStation 6 mit TV-Docking-Funktionen, ganz im Stile von Nintendos Hybridkonsole.
In einem neuen Video geht Moore’s Law mit spezifischen technischen Spezifikationen für den „PS6-Handheld“ ins Detail, das Berichten zufolge zusammen mit einer herkömmlichen, leistungsstärkeren PlayStation-6-Heimkonsole erscheinen soll und auf einer „up-to-date“-Dokumentation des Grafikpartners AMD basiere.
Bemerkenswerterweise gibt Moore’s Law an, „mehrere Dokumente“ gesehen zu haben, die „direkt darauf hinweisen“, dass die geplante tragbare PlayStation 6 wie eine Nintendo Switch angedockt werden könne, und behauptet, dass sie im angedockten Zustand Spiele nativ mit einer Leistung spielen könne, die die der Basis-PlayStation 5 übertreffe.
Die tragbare PlayStation 6 werde demnach über eine AMD-APU mit vier Zen 6c-Kernen und zwei weiteren Kernen verfügen, die ausschließlich für Systemaufgaben vorgesehen sind. Darüber hinaus soll die PS6 über eine GPU mit 16 x RDNA 5 CUs verfügen, die im Handheld-Modus mit 1,2 GHz und im Dock-Modus mit 1,65 GHz getaktet sei.
Moore’s Law is Dead spekuliert anhand der Spezifikationskosten, dass die PS6-Handheld-Konsole im Einzelhandel für rund 500 US-Dollar erhältlich sein und Ende 2027 auf den Markt kommen könnte. VGC, die den Bericht ebenfalls aufgegriffen haben, ergänzen, dass der Kanal schon in der Vergangenheit durch korrekte Vorhersagen zu technischen Details für Sony-Produkte aufgefallen ist.
via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
Das wäre der absolute Super-GAU. Die Switch war schon unnötig teurer durch den Bildschirm, den bestimmt die Hälfte aller Spieler nie gebraucht hat, selbes bei der Switch 2. Da könnte man nur hoffen, dass es bei Sony wenigstens genug intelligente Leute mit Marktanalysefähigkeiten gibt, die sich dann dafür einsetzen, dass es keine "Home-only"-Version ohne Bildschirm gibt.
Gerüchten zufolge arbeitet SONY an 2 verschiedenen PS-Projekten. Einmal das Projekt "CANIS", welches dieses PS6-Handheld-Model werden soll vergleichbar praktisch mit der Switch 2, was dann im Prinzip in technisch eine etwas schwächere PS5 wäre, mit moderneren Einzelteilen drin, die es erlauben das Gerät eben auch mobil nutzen zu können und auch als Handheld fungieren könnte.
Das andere PS6-Projekt lautet "ORION" und das soll dann praktisch die wahre PS6 sein, die als praktisch klassische Heimkonsole konzipiert und und welche dann definitiv auch technisch leistungsstärker sein wird als die aktuell PS5(Pro)... es wird in diesem Sinen also nicht nur 1 PS6 geben, sondern wohl 2, je eine andere Version für jede der zwei verschiedenen Zielgruppen, die man damit ansprechen möchte.
Mit CANIS praktisch will man offenbar gezielt Käufer der Switch 2 ansprechen und abluchsen, die halt in erster Linie Mobilität fordern, aber gern auch mehr Leistung als PS4 Pro Niveau hätten der Switch 2.
Mit ORION soll dann dagegen der klassische Markt der Heimspieler abgedeckt werden, denen Mobilität scheißegal ist, weil man ohnehin nur Zuhause zocken will am Fernseher und die von der Konsole daher erwarten, dass die die bestmöglichste Leistung erbringt, die es der Konsole ermöglicht die bestmöglichsten Spielerlebnisse damit verwirklichen zu können ,für die wiederum dann ein CANIS zu schwach auf der Brust wäre.
Und man erreicht mit dieser Vorgehensweise auch die Leute, die beides wollen und kassiert so natürlich doppelt ab von denen, die sich sowas leisten können und wollen und kann somit natürlich ähnlich wie Nintendo dann den Spielern dann damit Dinge ermöglichen, wie ein Spiel von zu hause aus zu beginnen und dann gegebenenfalls mit kleineren Abweichungen von Unterwegs aus weiter zocken zu können.
Mal sehn, wie viel an diesem Gerücht wirklich dran ist, wenn wir soweit sind, dass wir uns einer wahrhaften Ankündigung nähern