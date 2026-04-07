Gacha-Game bewirbt Pull, den es dann gar nicht gibt – und Fans sind stinksauer

Das neueste Event des beliebten Rhythmusspiels Project SEKAI COLORFUL STAGE! feat. Hatsune Miku hinterlässt zahlreiche Fans verärgert. Hintergrund ist ein Fehler aus dem Japan-Server in der Bewerbung der ziehbaren In-Game-Karten.

Die Entwickler erkennen das Problem an: Ein Mitarbeiter habe hier einen Fehler begangen, wodurch im „Bloom Festival“-Event im April 2026 bestimmte Karten nicht droppten – trotz Werbung. Fans gaben aber zum Teil Echtgeld aus, um genau diese Karten zu erhalten.

Sega entschuldigte sich dafür: „Bezüglich des derzeit laufenden „[5,5‑Jahrestag] Bloom Festival Gacha Dream Pick“ haben wir festgestellt, dass sich der enthaltene Mitgliederbereich von den bisher durchgeführten „Colorful Festival Gacha Dream Pick“ und „Bloom Festival Gacha Dream Pick“ unterscheidet und einige Mitglieder aus bestimmten Zeiträumen nicht enthalten sind.“

Die Entschädigung von SEGA und Colorful Palette fällt wenig großzügig aus: Es gibt lediglich 3.000 Gems (ein 10er-Pull) – ein Schlag ins Gesicht für Fans, welche angesparte Gems und Echtgeld ausgaben, um ein gar nicht erhältliches In-Game-Item zu ergattern.

Verärgerte Fans über schwache Reaktion

Solche Fehler passierten in der Vergangenheit auch anderen Gacha-Spielen, etwa Azur Lane im Jahr 2020. Aufgrund strenger Regulierungen und potenzieller Strafen wird hier in der Regel deutlich überkompensiert. SEGA und Colorful Palette scheinen das nicht als nötig zu empfinden – und riskieren damit auch juristischen Ärger.

Fans sind ungehalten über das unbefriedigende Statement seitens SEGA und Colorful Palette. In den Kommentaren meint User lovaticats01 auf Reddit: „Sie wissen, dass sie mit allem durchkommen, deshalb geben sie sich nicht mal Mühe.“ Ein anderer User meint: „Die japanische Ökonomie ist so krass abgestürzt, dass sogar Hatsune Miku anfängt, ihre Fans abzuzocken.“

Andere möchten nach dem Vorfall gleich ganz mit dem Spielen des Spiels aufhören und warten stattdessen auf bald erscheinende Alternativen – wie Hololive Dreams und Bang Dream: Our Notes. Wer nicht direkt davon betroffen ist, sieht es in der Regel gelassener und stimmt in den allgemeinen „Sega ist verrückt geworden“-Chor mit ein – eine Reaktion auf den neu verfügbaren Song „Shrimp Miku“ im Spiel.

via SEGA, Reddit, Bildmaterial: Hatsune Miku: Colorful Stage!, Sega, Colorful Palette