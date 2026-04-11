„This is Horizon Japan“ – Map-Reveal von Forza Horizon 6 begeistert japanische Anime-Fans

Das neue Rennspiel von Playground Games, Turn 10 und Publisher Microsoft, Forza Horizon 6, wird am 19. Mai erscheinen. Für einen der großen Xbox-Titel im ersten Halbjahr rührt man jetzt bereits die Werbetrommel – und Fans freuen sich auf besondere Rennerlebnisse im für das Spiel angepassten, virtuellen Japan. Eine Strecke fiel japanischen Fans dabei besonders auf – sie wirkt Fans eines gewissen Drift-Anime vertraut.

Die Forza-Horizon-Serie hat traditionell Maps mit Inspirationen aus aller Welt. Statt einer realistischen Nachbildung der realen Welt verbindet die virtuelle Karte verschiedene Biome und Orte aus Tokyo und der näheren Umgebung und führt sie zu einer nahtlosen Open-World-Karte zusammen. Angeblich soll das Entwicklerteam sogar Vorortbesuche unternommen haben, um den authentischen Charakter lokaler Straßen und Umgebungen einzufangen.

Mount Haruna oder doch Mount Akina?

Fans der Initial-D-Anime- und Arcade-Spielreihe ist besonders der Kartenabschnitt des Mount Haruna aufgefallen. Die markante Strecke in der oberen rechten Ecke der Map ist wahrscheinlich an die Präfekturstraße 33 in Gunma auf Mount Haruna angelehnt, wie japanische Fans festgestellt haben. Genau diese Straße inspirierte Mount Akina in Initial D, die Heimstrecke des Protagonisten Takumi Fujiwara.

In der unteren linken Ecke der Karte ist auch eine Straße zu sehen, die eng an Nanamagari auf der Präfekturstraße 732 in Hakone angelehnt scheint. Diese Strecke, die in Initial D als Heimstrecke von Team Spiral vorkommt, ist ebenfalls ein reales Drifting-Paradies dank ihrer aufeinanderfolgenden Haarnadelkurven.

Laut der Ankündigung gibt es zudem Routen, die an die Tokyo Inner Circular Route, die Bandai-Azuma Skyline in Fukushima und die Jingu Gaien Ginkgo Avenue angelehnt sind. Außerdem scheint die Alpine-Region von Forza Horizon 6 (die in diesem Jahr im 2026 Developer Direct enthüllt wurde) auf die Tateyama-Kurobe-Alpine-Route basieren und ihre berühmten Schnee-Wände nachbilden.

Fans aus dem Westen fehlt in den bisherigen Trailern gelegentlich der typische Flair Japans. Japanische Fans scheinen dagegen von dem realistischen Stil und den ihnen bekannten Orten angetan zu sein. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für PCs und Xbox Series und geht im Xbox Game Pass an den Start. Eine PS5-Version ist für später im Jahr 2026 geplant.

via Automaton Media, Forza (2), Bildmaterial: Forza Horizon 6, Playground Games, Turn 10 Studios, Xbox Game Studios