Schnell und wendig wie ein Pikachu – die neue Puma-Kollaboration bringt euch näher dran

Pokémon feierte letzte Woche seinen 30. Geburtstag mit zahlreichen Ankündigungen, inklusive erster Einblicke in die neue Generation Pokémon Wind und Welle. Auch der Schuh- und Sportwarenhersteller Puma nutzt die Gelegenheit und feiert mit.

Die Pikachu-inspirierten All-Pro Nitro 2 Sneaker erhalten ein elektrisch-gelbes Design mit schwarzen Akzenten für Pikachus Fell, roten Wangen-Patches an den Schnürsenkeln, Blitz-Motiven an der Front und Pikachu-Grafiken an der Seite.

Das Design ist überzeugend: gelb dominiert, mit roten Details und Elektro-Effekten, wie es sich für ein Pikachu-Merchandise gehört. Erhältlich sind die Schuhe laut Sneaker-Plattform Soletriever ab dem 1. April 2026 über Pumas Website, Puma-Stores und Drittanbieter.

Die UVP der All-Pro Nitro 2 in der Pikachu-Edition entspricht denen der normalen Sportschuhe – 140 USD pro Paar, hierzulande vermutlich 139,95 Euro. Im deutschen Online-Store sind die Schuhe noch nicht gelistet, ihr könnt dort euer Interesse aber schon vormerken. Bei Soletriever findet ihr Fotos des Modells.

Die Pikachu-Edition ist dabei nicht die erste und einzige Puma-Pokemon-Kollaboration. Schon in der Vergangenheit gab es mehrere lizenzierte Produkte. Es ist gut möglich, dass weitere Designs folgen, ist offen – frühere Kollaborationen umfassten Pikachu, Gengar und Kanto-Starter. Neu ist diesmal jedoch, dass auch ein Basketball-Schuh das Pokémon-Design erhält.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak