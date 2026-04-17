Mit einem scheinbar harmlosen Emoji löst Pragmata eine heftige Kontroverse aus

Mit dem Start von Pragmata dürften bei Capcom einmal mehr die Korken knallen. Nach Resident Evil Requiem und Monster Hunter Stories 3, erfreut sich auch der groß angelegte Genrehybrid an großem Kritikerlob. Zur Veröffentlichung des experimentellen Action-Adventures winken aber auch unglückliche Nachrichten.

Capcom und Twitch haben sich zusammengetan, um die Veröffentlichung von Pragmata mit einem offiziellen „Cryana“-Twitch-Chat-Badge zu feiern. Kaum bei Twitter angekündigt, werfen User den Unternehmen aber böse Absichten vor: Das Abzeichen sei eine Anspielung auf ein pädophiles Meme, das „typischerweise mit Loli-Charakteren in Verbindung gebracht wird“.

Besagtes Abzeichen (siehe Twitter oder Screenshot unten) zeigt Co-Protagonistin Diana in stilisierter Anime-Optik mit weinendem Gesichtsausdruck, daher rührt auch die Bezeichnung „Cryana“. Den aufgebrachten Usern zufolge soll es auf ein Meme namens „Uohhhhhhhhh!“ anspielen.

Zur Erklärung: Das „Uohhhhhhhhh!“-Meme, oder kurz „Uoh“, bezieht sich auf einen berüchtigten Beitrag auf Twitter. Ein User hatte auf einen Beitrag mit einem Kinderbild mit mehreren weinenden Emojis geantwortet. Der User wurde gesperrt, doch der Vorfall wurde zum Meme und verbreitete sich zunächst auf 4chan. Daraufhin tauchten auf Twitch zahlreiche Emotes mit weinenden minderjährigen Anime-Mädchen auf, die sich darauf bezogen.

Reaktionen bei Twitter

„Ich kann nicht glauben, dass Capcom in seiner Werbung mit ‚Uoooh‘-Emojis um sich wirft“, kommentiert ein User. „Das bestätigt zu 100 Prozent, dass es sich um Köder für Pädophile handelt. Keine Ausreden mehr“, antwortet ein anderer. „Dieses Abzeichen ist eine Anspielung auf ein beliebtes Meme über die Freude an Kinderpornografie in Zeichentrickfilmen“, steuert selbst Content Creator Lance McDonald bei und fügt einen Link zur entsprechenden Unterseite von Know Your Meme hinzu.

Ein anderer Nutzer nennt es zumindest suspekt, „dass von all den Emotes, die ihr Diana hättet geben können, ihr ausgerechnet das eine gegeben habt, das bei einem bestimmten Publikum berüchtigt ist“. Viele weitere Nutzer nennen Capcom „based“ und teilen weinende Anime-Mädchen. Andere belohnen den Tweet mit einem direkten Kauf und zeigen ihre Online-Quittung.

Dass Capcom hier tatsächlich böswillig gehandelt hat, ist unwahrscheinlich. Es scheint deutlich wahrscheinlicher, dass sich das Marketingteam der mit dem Emoji verbundenen Assoziationen nicht bewusst war und Diana als schluchzendes Emoji darzustellen als witzige Idee empfand. Unglücklich ist die Situation aber natürlich dennoch. Ob und wie Capcom auf die Kritik reagiert, bleibt abzuwarten.

Pragmata wurde heute veröffentlicht. Auch wir haben uns bereits ausführlich mit dem Titel beschäftigt und einen Test veröffentlicht, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Das Spiel ist hierzulande für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam verfügbar. Die Handelsversion könnt ihr bei Amazon* bestellen. Für Switch 2 gibt es leider nur eine Game Key Card.

Der besagte Tweet:

via Kotaku, Bildmaterial: Pragmata, Capcom