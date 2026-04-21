Hades-Synchronsprecher wünschte, er könne über Kingdom Hearts IV sprechen

Fans von Kingdom Hearts gehören sicherlich zu jenen mit den stärksten Geduldsfäden. Bereits in Hinblick auf das dritte Hauptspiel war seinerzeit ordentliches Durchhaltevermögen bis zur Veröffentlichung gefragt. Und auch Kingdom Hearts IV verlangt Fans mittlerweile einen langen Atem ab.

Seit der Titel zum 20-jährigen Jubiläum angekündigt wurde, hat Square Enix – vom Ankündigungstrailer mal abgesehen – wenig zum Projekt offenbart. Der vielleicht interessanteste Teil des Trailers war sein Ende: Donald und Goofy begeben sich in die Unterwelt (bekannt aus Herkules), um mit Hades zu sprechen – vermutlich um Hilfe bei der Suche nach Sora zu erhalten. Dies bestätigte, dass sich Hades im vierten Hauptspiel einmal mehr die Ehre gibt. Das scheint nun auch sein Synchronsprecher durch die Blume zu bestätigen.

Auf Twitter deutete James Woods ein neues Projekt an, an dem er arbeitet. Ein Fan kommentierte daraufhin, er erhoffte sich Neuigkeiten zu Kingdom Hearts IV. Überraschenderweise antwortete Woods dem Fan und erklärte, er „könne sich derzeit nicht [zum Spiel] äußern, würde es aber gerne tun“.

Eine große Offenbarung ist das sicher nicht, ist doch bereits klar, dass Hades im heiß erwarteten Projekt eine Rolle spielt. Interessant ist sie dennoch: Die meisten anderen SynchronsprecherInnen gaben lediglich an, derzeit nichts über Kingdom Hearts IV zu wissen und auf eine Kontaktaufnahme von Square Enix zu warten. Woods‘ Aussage, er könne sich nicht äußern, lässt jedoch vermuten, dass er einer Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt.

Dies würde bedeuten, dass die Arbeiten an der englischen Synchronisation von Kingdom Hearts IV bereits begonnen haben und die Entwicklung des Spiels munter voranschreitet. Das würde dann auch mit der jüngsten Nachricht von Tetsuya Nomura zusammenpassen, nach der man sein „Bestes auf dem Weg zum 25-jährigen Jubiläum“ gebe.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts, Square Enix