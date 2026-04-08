Games enden nicht am Bildschirm: Literatur zu Spielen begeistert Millionen in Deutschland

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr schon einmal Begleitliteratur zu euren Lieblingsspielen gelesen? Ob Guides, Comics, Manga oder Romane aus bekannten Spielwelten. Eine vom Verband der deutschen Games-Branche (game) aufbereitete Online-Umfrage zeigt, dass Bücher und Comics rund um Videospiele in Deutschland längst ein Millionenpublikum erreicht haben.

Millionen Deutsche lesen Bücher zu Games

Laut einer Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov mit 2.047 TeilnehmerInnen, die für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren repräsentativ sein soll, hat rund ein Viertel der Deutschen ab 16 Jahren (24 Prozent) – etwa 17 Millionen Menschen – bereits ein Buch oder einen Comic zu Games gelesen. Besonders verbreitet ist das Interesse bei jüngeren Leserinnen und Lesern: In der Altersgruppe zwischen 16 und 44 Jahren liegt der Anteil sogar bei 39 Prozent.

Dabei sind Games und Literatur oft eng miteinander verknüpft. Einige Spiele basieren selbst auf Buchvorlagen, etwa „Metro 2033“ oder „The Witcher“, während andere Werke Geschichten aus Spielwelten erweitern – Beispiele dafür gibt es zuhauf.

Spieler wollen mehr über ihre Lieblingswelten erfahren

Warum greifen Fans zu solcher Literatur? Die Umfrage zeigt ein klares Bild: 88 Prozent der Interessierten möchten dadurch mehr über die Hintergründe der Spielgeschichten erfahren. 87 Prozent wollen die Entwicklung von Charakteren weiterverfolgen, während jeweils 86 Prozent neue Perspektiven auf bekannte Spielwelten entdecken oder die Geschichten aus Games weiterverfolgen möchten.

Auch für viele Leserinnen und Leser selbst erweitert solche Literatur das Spielerlebnis deutlich. Für 85 Prozent trägt sie dazu bei, die Spielwelt über das eigentliche Gameplay hinaus weiter zu erleben.

Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands, bringt es so auf den Punkt: „Games enden längst nicht mehr am Bildschirm […] Computer- und Videospiele (liefern) spannende Vorlagen für Bücher und Comics, die Millionen Menschen faszinieren.“

Das Interesse könnte künftig sogar noch weiter wachsen. Laut Umfrage haben 16 Prozent der Deutschen bislang zwar noch kein solches Werk gelesen, können sich das aber durchaus vorstellen. Wie sieht es bei euch aus? Lest ihr regelmäßig Inhalte aus Spielen in Buchform?

Wenn ihr im Moment übrigens auf der Suche nach Nachschub seid, könnte euch das neue Buch über Final Fantasy Tactics vielleicht gefallen.

via game, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix / Disney; Square Enix Store Japan