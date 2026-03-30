Neues Buch zu Final Fantasy Tactics widmet sich dessen mythologischer Hintergründe

Final-Fantasy-Fans kennen vielleicht M. J. Gallagher. Der Author hat sich zuvor mit Büchern zu Final Fantasy VII* einen Namen gemacht hat und erst im Februar sein neues Buch Mythos: Final Fantasy XVI* veröffentlicht.

Gallagher widmet sich in seinen Werken vor allem den mythologischen Hintergründen der Spiele. Jetzt hat Gallagher sein nächstes Projekt vorgestellt, das wie auch schon „Mythos“ seinen Anfang bei Kickstarter nehmen wird. Erfolgsversprechen: „Mythos“ wurde innerhalb von 15 Minuten finanziert.

„Myths & Traditions That Inspired Final Fantasy Tactics“ wird sich Final Fantasy Tactics widmen, das Square Enix nach Jahren der Gerüchte mit „The Ivalice Chronicles“ für moderne Plattformen erfolgreich neu aufgelegt hat.

„Mit der Erfahrung, die ich durch das Studium und das Schreiben über eine Vielzahl mythologischer und religiöser Themen gesammelt habe, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, tief in die komplexen Themen von Final Fantasy Tactics einzutauchen“, so Gallagher.

Alte Legenden, religiöse Traditionen, Einflüsse aus klassischer Literatur, die Ursprünge des astrologischen Tierkreises und vieles mehr will Gallagher mit seinem neuen Buch abdecken. Die Kickstarter-Kampagne beginnt am Ostersonntag.

Bildmaterial: Myths & Traditions That Inspired Final Fantasy Tactics