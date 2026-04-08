Ein Schelm, wer ans Revival denkt: Devil May Cry wirbt mit neuer Kollaboration für die Marke

Spätestens seit der Veröffentlichung von Devil May Cry 5 ist die beliebte Stylish-Action-Serie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Im letzten Jahr ging die Anime-Adaption von Netflix erfolgreich über die Bühne, sodass in diesem Jahr eine zweite Staffel winkt.

Nur folgerichtig wäre es, wenn es gleichzeitig auch mit den Videospielen weitergeht. Kürzlich pfiffen die Rating-Spatzen da schon wieder was von den Dächern: die Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition für Switch 2. Jetzt gibt es weitere Anzeichen für ein baldiges Revival.

Plötzlich gibt es nämlich auch eine neue „Devil May Cry“-Kollaboration. Solche Aktionen sind beliebt, um die Aufmerksamkeit auf Marken oder bestimmte Veröffentlichungen zu lenken. Nun wird Devil May Cry 5 im neuen Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi stattfinden.

Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi ist „wiedergeboren“ aus Tsukuyomi: The Divine Hunter und wird in der Neuauflage einen brandneuen Charakter, eine erweiterte Geschichte, neue Kartenbilder und verschiedene Verbesserungen bieten. Und eben die neue „Devil May Cry“-Kollaboration.

Bildmaterial: Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi, COLOPL