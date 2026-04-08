Okami wird bald 20 Jahre alt und Capcom will es gebührend feiern

Capcom hat angekündigt, das 20-jährige Jubiläum von Okami feiern zu wollen. Was vor ein paar Jahren noch in wilden Erwartungen und Jubelstürmen gegipfelt wäre, dürften Okami-Fans heute ganz gelassen aufnehmen.

Denn seit Dezember wissen wir, dass es tatsächlich ein Okami Sequel geben wird. Hideki Kamiya höchstpersönlich wird die Entwicklung leiten. Den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum können Fans also entspannt entgegenfiebern.

Details teilte Capcom allerdings in der Ankündigung noch nicht, lediglich über eine neue Illustration von Amaterasu und Issun dürfen sich Fans freuen. Okami feiert am 20. April sein 20-jähriges Jubiläum. Man bereite ein „20th Anniversary Project vor“, so Capcom.

Okami, das 2006 erstmals veröffentlicht wurde, spielt in einer japanisch inspirierten Welt. Spielende übernehmen die Rolle von Amaterasu, die die Welt wieder zum Leben erwecken muss. Das Spiel wird bis heute für seinen unverwechselbaren Stil, seine emotionale Geschichte und seine innovativen Gameplay-Ideen gelobt.

via Siliconera, Bildmaterial: Capcom