Okami wird bald 20 Jahre alt und Capcom will es gebührend feiern

Capcom hat angekündigt, das 20-jährige Jubiläum von Okami feiern zu wollen. Was vor ein paar Jahren noch in wilden Erwartungen und Jubelstürmen gegipfelt wäre, dürften Okami-Fans heute ganz gelassen aufnehmen.
Denn seit Dezember wissen wir, dass es tatsächlich ein Okami Sequel geben wird. Hideki Kamiya höchstpersönlich wird die Entwicklung leiten. Den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum können Fans also entspannt entgegenfiebern.
Details teilte Capcom allerdings in der Ankündigung noch nicht, lediglich über eine neue Illustration von Amaterasu und Issun dürfen sich Fans freuen. Okami feiert am 20. April sein 20-jähriges Jubiläum. Man bereite ein „20th Anniversary Project vor“, so Capcom.
Okami, das 2006 erstmals veröffentlicht wurde, spielt in einer japanisch inspirierten Welt. Spielende übernehmen die Rolle von Amaterasu, die die Welt wieder zum Leben erwecken muss. Das Spiel wird bis heute für seinen unverwechselbaren Stil, seine emotionale Geschichte und seine innovativen Gameplay-Ideen gelobt.
via Siliconera, Bildmaterial: Capcom
3 Kommentare
Und am Ende wird es nur ein weiterer Port des ersten Teils sein, diesmal für PS5 und Switch 2 - und ich würde vermutlich sogar hergehen und es ein viertes Mal kaufen, ich liebe dieses Spiel zu sehr.
Tatsächlich wäre gerade ein Port für Switch 2 gar nicht mal uninteressant, denn ihr müsst wissen...
...und damit ließen sich die Pinselstriche so präzise malen wie nie!
Richtig cool wäre natürlich ein Port von Okamiden, wobei ich mir nicht sicher bin, wie aufwändig er wäre, weil ich nicht weiß, wie sehr sich das Spiel auf die DS-Features verlässt. Ich würd es aber definitiv nehmen!
Aber die Krönung wäre natürlich ein Remake des Erstlings, der neben dem zweiten Teil noch erscheint. Also... BRAUCHE ich ein Remake, dass vielleicht das etwas lahme Kampfsystem des Originals verbessert und vor allem die Blockköpfe entschärft, von denen gerade die letzten beiden mich meist absolut in den Wahnsinn treiben???
Nicht wirklich, selbst mit diesen Aspekten ist Okami immer noch ein großartiges Spiel!
Würde ich nun aber vor Freude im Sechseck springen, wenn im selben Jahr Remakes zu Okami und Zelda Ocarina of Time angekündigt würden und wäre ich bei beiden Spielen Day One am Start?
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Nope. Mit Bewegungssteuerung, sowie Touchscreen wärs immer noch präziser als mit Maus. Zeichnen mit Maus ist ein Graus. Das eignet sich fürs Zielen gut aber nicht für Zeichnungen.
Wobei es immer noch besser ist, als mit dem Stick beim Original xD Das war eigentlich das einzig Negative am Spiel, dass das nicht so gut funktionierte, wie es hätte müssen. Wollte eigentlich immer gern die Wii Version ausprobieren um zu sehen, wie viel besser es da funktioniert aber irgendwie kam es nicht dazu... Weiß gar nicht, ob die Switch Version Bewegungssteuerung auch unterstützt. Ich schätze mal Touchscreen Unterstützung hat mich nicht hinzugefügt... Wär ja Arbeit gewesen und da man schon extra den Sparkurs fuhr und uns eine physische Version verweigerte (was ich Capcom immer noch übel nehme) ... naja... Aber ich hab die Switch Version auch noch nicht ausprobiert.
Wäre dann eher toll, eine Touchscreen Funktion nachzuliefern, falls es noch keine gibt. Dadurch ließ sich Okamiden aufm DS schon angenehmer steuern, als Okami.
Der Aufwand für eine Okamiden Neuauflage wär auch nicht so groß, was die Features anbelangt. Ich habs nicht mehr ganz im Kopf aber glaub mehr als Touchscreen nutzte es nun auch nicht und das kann die Switch eben auch. Man wird eben nur die Menüs auf extra Menüs umpacken müssen, weil es keinen zweiten Screen gibt. Das dürfte jetzt aber auch nicht zu aufwendig sein.
Je nach Neuauferlegungsart werden eher die Grafiken aufwändig sein, die an sich komplett neu erstellt werden müssten, wenn man es vernünftig auf moderne Systeme bringen will. Die DS Optik ist denke ich nicht so zeitlos, dass man die meisten Spieler überzeugen könnte, wenn man es nur 1:1 portieren würde, oder lediglich die Auflösung hochskalieren würde.
Fände es aber echt toll, wenn man Okamiden neu auflegen würde, damit es auch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es war ein tolles Spiel, was dem großen Vorgänger eigentlich in nichts wirklich nachstand, auch wenns letzten Endes eher eine kleinere Version davon war.
Aber das wird nicht passieren. Man machte eigentlich kein Geheimnis draus, dass man es nicht mal anerkennt. Das angekündigte "Okami Sequel" sagt ja schon alles. Obwohl es Teil 3 wär, wird es eher wie Teil 2 behandelt und Okamiden totgeschwiegen. Das ist echt traurig... v,v Aber ich glaube Kamiya mochte nicht mal die Wii Portierung vom erste Teil. xD Ich meine, dass er da mal was sagte...
Zum Jubiläum rechne ich auch nur mit den üblichen Merch Sachen und ein Konzert. Und an sich reicht das ja auch. Neues Spiel ist ja unterwegs. Es wäre toll, wenn man einen ersten Trailer zeigen würde aber ich bezweifle, dass das Spiel dazu fortgeschritten genug ist. Als man es ankündigte begann ja gerade mal das suchen nach Mitarbeiter. Das wird also noch dauern^^
Ich Liiiieeeebe Okami 😍 Gebt mir irgendwas! Einen Switch 2 Port würde ich auch kaufen, um es noch ein 3. mal zu haben. Okamiden Port für die Switch, hier sofort! (Habe meine DS Version nicht mehr 🥲).
Ein Remake von Okmai wäre auch toll!
Aber es wird wohl nichts davon... Merchandise kauf ich aber auch XD