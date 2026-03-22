Digimon Story: Time Stranger erhält eine umfangreiche DLC-Erweiterung im nächsten Jahr

Digimon Story: Time Stranger hatte eine sehr lange Entwicklungszeit und ist nun seit etwa einem halben Jahr erhältlich. Seitdem hat Bandai Namco schon drei kleinere DLC veröffentlicht – und man ist noch lange nicht fertig.

Bandai Namco versorgt viele hauseigene Spiele wie One Piece Pirate Warriors 4 oder Dragon Ball Z: Kakarot seit vielen Jahren mit Inhalten. Und auch Digimon Story: Time Stranger darf sich um einen offenbar langfristig angelegten Plan freuen.

Während der Digimon Con 2026 kündigte man mit Entwickler Media.Vision eine große DLC-Erweiterung für 2027 an. Producer Ryosuke Hara verspricht, dass man die Ergebnisse des Digi-Referendums (eine große Fan-Umfrage) unter Berücksichtigung der Weltgestaltung für die neue Erweiterung einbeziehen wird, wenngleich man nicht alle Ergebnisse realisieren könne. Aber es gäbe ja auch noch „zukünftige Digimon-Spiele“, so Hara.

Hara erklärte außerdem, via Gematsu: „Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber ich kann euch noch nicht sagen, um welche Art von Inhalten es sich genau handeln wird. Eines kann ich jedoch verraten: [Aegiomon-Synchronsprecherin Mutsumi] Tamura-san wird wieder eng mit uns zusammenarbeiten.“

Panel-Moderator Tsujimon schloss aus der Tatsache, dass Aegiomon auftauchen wird, dass es sich aus erzählerischer Sicht um eine Parallelwelt oder um die Zukunft handeln müsse. Darauf antwortete Hara: „Was für eine hervorragende Argumentation. Eine wirklich ausgezeichnete Frage! Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.“

Switch-Version folgt

Nach der Veröffentlichung für PlayStation, Xbox und PCs im Oktober 2025 wird Digimon Story: Time Stranger im Juli auch für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen. Der DLC dann natürlich ebenfalls. Auf Switch 2 erreicht Digimon Story: Time Stranger im Performance Mode bis zu 60 fps und im Quality Mode 4K und HDR.

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision