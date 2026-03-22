Digimon Story: Time Stranger erhält eine umfangreiche DLC-Erweiterung im nächsten Jahr

Digimon Story: Time Stranger hatte eine sehr lange Entwicklungszeit und ist nun seit etwa einem halben Jahr erhältlich. Seitdem hat Bandai Namco schon drei kleinere DLC veröffentlicht – und man ist noch lange nicht fertig.
Bandai Namco versorgt viele hauseigene Spiele wie One Piece Pirate Warriors 4 oder Dragon Ball Z: Kakarot seit vielen Jahren mit Inhalten. Und auch Digimon Story: Time Stranger darf sich um einen offenbar langfristig angelegten Plan freuen.
Während der Digimon Con 2026 kündigte man mit Entwickler Media.Vision eine große DLC-Erweiterung für 2027 an. Producer Ryosuke Hara verspricht, dass man die Ergebnisse des Digi-Referendums (eine große Fan-Umfrage) unter Berücksichtigung der Weltgestaltung für die neue Erweiterung einbeziehen wird, wenngleich man nicht alle Ergebnisse realisieren könne. Aber es gäbe ja auch noch „zukünftige Digimon-Spiele“, so Hara.
Hara erklärte außerdem, via Gematsu: „Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber ich kann euch noch nicht sagen, um welche Art von Inhalten es sich genau handeln wird. Eines kann ich jedoch verraten: [Aegiomon-Synchronsprecherin Mutsumi] Tamura-san wird wieder eng mit uns zusammenarbeiten.“
Panel-Moderator Tsujimon schloss aus der Tatsache, dass Aegiomon auftauchen wird, dass es sich aus erzählerischer Sicht um eine Parallelwelt oder um die Zukunft handeln müsse. Darauf antwortete Hara: „Was für eine hervorragende Argumentation. Eine wirklich ausgezeichnete Frage! Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.“
Switch-Version folgt
Nach der Veröffentlichung für PlayStation, Xbox und PCs im Oktober 2025 wird Digimon Story: Time Stranger im Juli auch für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen. Der DLC dann natürlich ebenfalls. Auf Switch 2 erreicht Digimon Story: Time Stranger im Performance Mode bis zu 60 fps und im Quality Mode 4K und HDR.
via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision
2 Kommentare
hoff der beinhaltet mal richtige story addon und keine mini geschichte und digimon
Ich sagte man solle nicht zu viel erwarten
DLC und Switch Version. Und naja, der Inhalt des nächsten DLC wird sicher möp, aber für neue Digimon bin ich offen.
Ich vermute mal beim nächsten mal, entweder die restlichen Frontier Hybrid Digimon in einem DLC, die Ghost Game Partner oder die Beatbreak Partner, immerhin erscheint der ja erst 2027 und da muss der schon größer sein bzw. Digimon Modele die wir noch nicht hatten. Ist irgendwie noch extrem lange hin.
Naja, immerhin kommt mit "Digimon up" ein neues Handy Game^^