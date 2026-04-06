„Mega Man“-Sammlung ist stärkster Neueinsteiger in Japan, aber chancenlos gegen Pokopia

Mit etwas österlicher Verspätung reichen wir euch die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 23. bis zum 29. März 2026 nach. Es war eine Woche mit einigen interessanten Neueinsteigern, von denen aber keiner den Erfolg von Pokémon Pokopia auch nur ansatzweise gefährden konnte.

Pokémon Pokopia landet mit weiteren 48.772 verkauften Einheiten auf dem ersten Platz. Gleich danach folgt schon die Mega Man Star Force Legacy Collection mit der Switch-Version und 18.238 Einheiten. Die PS5-Version verkaufte sich weitere 2.189 Mal. Auch kumuliert hätte sich also nichts an der Position geändert.

Super Mario Bros. Wonder inklusive der Bellabel-Inhalte (Switch 2) konnte in Japan 10.158 KäuferInnen begeistern. Mit Winning Post 10 2026 von Koei Tecmo gibt es einen weiteren Neueinsteiger in den Top 10.

In den Hardware-Charts kann sich die Switch 2 weiterhin problemlos behaupten. Nintendo darf sich weitere 65.725 Geräte in die Bücher schreiben. Modelle der alten Switch (OG, OLED, Lite) verkaufen sich kumuliert 18.542 Mal. Und damit nahezu so oft wie die PS5-Serie (OG, Pro und Digital) – sie kommt auf kumuliert 19.404 Einheiten. Die Digital Edition schneidet dabei mit 11.941 Einheiten am besten ab.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 48.772 (821.687) [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection (03/27/26) – 18.238 (New) [SW2] Super Mario Bros. Wonder + Bellabel Park (03/26/26) – 10.158 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 7.005 (2.880.343) [SW2] Monster Hunter Stories 3 (Capcom, 03/13/26) – 5.477 (53.489) [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 5.265 (35.373) [NSW] Pokémon Feuerrot & Blattgrün (Download Card) – 5.214 (11.146) [NSW] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4.747 (New) [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 4.657 (95.632) [PS5] Winning Post 10 2026 (Koei Tecmo, 03/26/26) – 4.540 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 65.725 (4.951.516)

PS5 Digital – 11.941 (1.236.374)

Switch OLED – 8.722 (9.518.861)

Switch – 4.963 (20.266.978)

Switch Lite – 4.857 (6.899.157)

PlayStation 5 Pro – 4.662 (340.708)

PlayStation 5 – 2.801 (5.909.916)

Xbox X Digital – 353 (29.084)

Xbox Series S – 61 (341.493)

Xbox Series X – 26 (325.427)

PlayStation 4 – 16 (7.930.426)

via Gematsu, Bildmaterial: Mega Man Star Force Legacy Collection, Capcom