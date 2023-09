Für das Seelenheil: Entwickler des viralen Twitch-Hits Only Up! entfernt Titel endgültig aus Steam

Sagt euch Only Up! etwas? Wenn ihr euch im Sommer auf Steam ausgetobt hat, ist das zumindest gut möglich. Dort ging der fiese Plattformer kürzlich nämlich durch die Decke, nachdem diverse Twitch-Streamer ihren Spaß an dem Titel gefunden hatten.

Mittlerweile ist Schluss mit dem Hype – der Entwickler des Spiels, Indiesolodev, hat Only Up! nämlich aus dem Steam-Store entfernt.

Twitch-Hit Only Up! aus Steam-Store entfernt

In einem Update auf Steam, das von PCGamesN entdeckt wurde, beschrieb sich der Schöpfer von Only Up! als Solo-Entwickler und sagte, der unerwartete Erfolg sei seine erste Erfahrung mit der Entwicklung von Videospielen gewesen.

Only Up! ist „ein Spiel, das ich aus Kreativitätsgründen gemacht habe, um mich selbst zu testen, und bei dem ich viele Fehler gemacht habe“, heißt es im Update. „Das Spiel hat mich in all den Monaten sehr gestresst. Jetzt möchte ich das Spiel hinter mir lassen.“

Indiesolodev schreibt weiter: „Was ich jetzt brauche, ist Seelenfrieden und Erholung. Ich habe vor, eine Pause einzulegen und meine Ausbildung im Spieledesign fortzusetzen und mich mit neuen Erfahrungen und Kenntnissen weiterzuentwickeln, um meine Energie auf mein nächstes Spiel mit dem Arbeitstitel ‚Kith‘ zu richten.“ Für „Kith“ plant Indiesolodev dann auch die Entwicklung in einem kleinen Team.

Dies ist übrigens nicht das erste Mal, dass Only Up! von Steam entfernt wurde. Bereits Ende Juni entfernte man den Titel aufgrund der Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte von Valves Plattform. Einen Tag später kehrte Only Up! dann aber zurück, besagte Inhalte waren aber nicht länger im Spiel zu finden. Kein Einzelfall, wie ein Update vom 5. Juli zeigt, nach dem ein „Anime-Girl“-Asset „versehentlich ins Spiel gelangt“ sei. Dieses Problem konnte indiesolodev aber mit dem Ersteller des Assets „einvernehmlich“ lösen. Nicht zuletzt soll Only Up! im Stillen NFTs beworben haben.

via IGN, Bildmaterial: Only Up!, Indiesolodev