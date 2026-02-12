Another Eden Begins soll „mehr als nur eine Portierung“ des Mobile-Games werden

Während des „Partner-Showcase“ von Nintendo überraschte man uns mit Another Eden Begins – immerhin aus der Feder von „Chrono Trigger“-Autor Masato Kato. Das Spiel basiert lose auf dem Mobile- und PC-Spiel Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, das erst kürzlich mit der Kollaboration zu Final Fantasy IX in unseren Schlagzeilen war.

Eine „Octopath Traveler 0″-Situation also“ Fans waren sich unsicher, wie genau das Mobile-Game wird für Konsolen adaptiert wird. Fakt war nur, dass die Adaption die Story-Anfänge des sehr umfangreichen Mobile-Games abbildet, welches immer noch erweitert wird.

In einem Interview mit der Famitsu (via Automaton) konkretisierte Producer Shinnosuke Hirasawa anschließend. So soll Another Eden Begins mehr als „nur eine ‚Switch 2‘-Portierung des Mobile-Games“ sein – die übrigens auch für Switch und PCs erscheint. Dem Producer zufolge wurden mehrere Systeme von Grund auf neu entwickelt, darunter Erkundung, Kampfsystem und Charakter-Entwicklung. Auch soll die Story vollständig vertont werden.

„Die Geschichte ist vollständig vertont, und wir haben alles von Grund auf neu gestaltet – die Erkundung des Geländes, die Kämpfe, das Charakterentwicklungssystem – und das Spiel als brandneuen RPG-Titel entwickelt, anstatt es als Port der Mobilversion zu veröffentlichen“, wird Hirasawa zitiert.

Es gäbe 18 Begleiter neben Protagonist Aldo, die man in Städten und Dungeons trifft und mit denen man gemeinsam kämpfen kann. „Wir haben für jeden Charakter spannende Geschichten vorbereitet, was ein weiteres Highlight des Spiels ist“, so Hirasawa.

Bildmaterial: Another Eden Begins, Wright Flyer Studios, Studio Prisma