„Rückkehr von Xbox“ zum 25-jährigen Jubiläum: Fan-Festivals und Sommer-Showcase enthüllt

Seit 25 Jahren ist die Xbox Teil unserer Konsolenlandschaft – könnt ihr euch vorstellen, dass es Millennials gibt, deren erste Konsole eine Xbox 360 war? Marken wie Halo, Forza und Minecraft gehören zu den Bekanntesten in der Spielebranche, Sea of Thieves oder die Ori-Games erweiterten das Portfolio.

Das möchte Microsoft feiern: Nach dem bereits angekündigten FanFest in Los Angeles geht die Feier im Laufe des Jahres 2026 weiter – mit Events in London, Mexiko-Stadt, Seattle, Sydney, Tokio und Toronto. In Köln gibt es dieses Jahr ebenfalls wieder ein FanFest, passend zur Gamescom.

Wie jedes Jahr wird es auch diesmal Anspielstationen für neue Xbox‑ und Xbox‑Game‑Studios‑Titel geben, dazu Community‑Aktivitäten und Merch‑Shops. Dazu gibt es beim Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 in Los Angeles ein Showcase, auf dem die Ankündigung neuer Titel und Inhalte zum 25-jährigen Jubiläum erwartet wird.

„Der Sonntag, 7. Juni, ist fest eingeplant. […] In meinem ersten Monat habe ich deutlich gespürt, wie sehr unsere Community das Xbox FanFest schätzt. Im Rahmen der Rückkehr von Xbox haben wir beschlossen, die Veranstaltung wieder nach LA zu holen, um die Spieler zu würdigen, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben“, freut sich die neue Gaming-Chefin Asha Sharma bei Twitter.

Bekannte Titel im Line-up sind etwa Gears of War: E‑Day, das Reboot von Fable, Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved und weitere interessante Titel wie Beast of Reincarnation von Game Freak, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Atomic Heart 2 und die Konsolenversion von Dune: Awakening.

Bildmaterial: Xbox