Das erste Square Enix Café im Westen bietet Speisen, Getränke und Merchandise

Die unterschiedlichen Speisen und Getränke aus den temporären und dauerhaften Square Enix Cafés in Japan machen immer mal wieder die Runde, wenn es neue thematische Konzepte gibt, so beispielsweise vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake.

Neben dem ikonischen Artnia wird es in Shinjuku bald ein neues, dauerhaftes Square Enix Café geben. Im gleichen Atemzug gab Square Enix auch bekannt, dass erstmals ein Square Enix Café im Westen öffnen wird – und das sogar dauerhaft.

Die beiden neuen, lizenzierten Cafés entstehen in Shinjuku und Los Angeles. Die Eröffnung soll jeweils noch im Frühjahr erfolgen, dann dürfen sich Fans und Besuchende auf Speisen und Getränke freuen, die von verschiedenen Square-Enix-Marken inspiriert sind. Natürlich gibt es auch einen Merchandise-Bereich in den Cafés.

Das Café in Los Angeles wird von J-Pop Culture Café Inc. unter Lizenzgabe von Square Enix betrieben. Betreiber des neuen Shinjuku-Cafés wird Newton Corporation sein. Das Café in Los Angeles ist das erste im Westen, wenngleich nicht das erste außerhalb Japans: In Shanghai eröffnete schon 2017 ein Square Enix Café.

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix