Das neue Tomodachi Life feiert starken Start und schlägt sogar Pokopia zum Launch

Was lange als eher „nischig“ galt, entwickelt sich gerade zum echten Erfolg: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden legt einen beeindruckenden Verkaufsstart hin. Erste Zahlen aus Großbritannien – immerhin einer der größten Märkte in Europa – zeigen, dass das Spiel zum Launch sogar deutlich besser abgeschnitten hat als Pokémon Pokopia.

36 Prozent vor Pokopia – und kaum noch im Regal

Laut einem Branchenbericht von Christopher Dring von The Game Business verkaufte sich „Wo Träume wahr werden” zum Start in Großbritannien rund 36 Prozent besser als Pokopia – zumindest bei den physischen Versionen. Genaue Zahlen fehlen zwar noch, doch solche Launch-Werte gelten oft als guter Indikator für den weiteren Erfolg.

Die Nachfrage scheint so hoch zu sein, dass physische Versionen mancherorts bereits knapp wurden – auch hier in Deutschland. Dazu hatte uns Nintendo vor einigen Tagen ein Statement gegeben. Ein Szenario, das stark an den erfolgreichen 3DS-Vorgänger erinnert. Die Geschichte wiederholt sich also.

Erfolg mit kleinen Einschränkungen

Ganz ohne Kontext lassen sich die Zahlen allerdings nicht betrachten. Tomodachi Life profitiert davon, dass es plattformübergreifend auf einer deutlich größeren Nutzerbasis verfügbar ist, während Pokopia als exklusiver Titel für die neue Nintendo Hardware gestartet ist.

Der Umstand, dass das Spiel auch nur eine physische Version für die erste Switch erhielt und somit den unbeliebten Game-Key-Cars aus dem Weg ging, dürfte ebenfalls geholfen haben.

Dennoch bleibt der starke Start bemerkenswert – vor allem außerhalb Japans, wo die Reihe traditionell am erfolgreichsten ist. Auch wenn offizielle Verkaufszahlen noch ausstehen, deutet aktuell vieles darauf hin, dass das neue Tomodachi Life die magische Millionengrenze schnell knacken dürfte.

via The Gamer, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo