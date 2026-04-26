Fans in Japan gründen extra ein Unternehmen, um ihr geliebtes MMORPG zu retten

Stop Killing Games fordert aktuell, dass zumindest in Europa Live-Service-Spiele nach der Beendigung des Dienstes in irgendeiner Form weiter spielbar bleiben sollen. In Japan gibt es diese Bewegung zwar nicht, jedoch engagierte Fans, die sich für die Fortführung ihrer Lieblingsspiele einsetzen.

Die Fans von Gensokishi Online gründeten deshalb sogar ihr eigenes Unternehmen, um nach dem Ende des Dienstes die Betriebsrechte des Live-Service-Fantasy-MMORPGs Gensokishi Online zu erhalten. Mit Erfolg: Das totgeglaubte Spiel wurde gerettet und lebt weiter.

Die Übernahme von Gensokishi Online

Das Free-to-play-NFT-basierte RPG Gensokishi Online, dem Web3-Nachfolger des klassischen MMORPGs Elemental Knights Online, wurde von Metap entwickelt. Am 21. April wurde bekannt, dass die Betriebsrechte an das japanische Unternehmen Hanabitei übertragen werden sollen. Die Server werden vorerst wie angekündigt am 30. April aufgrund finanzieller Schwierigkeiten geschlossen.

Die beiden Fans, bekannt unter den Nutzernamen Kurokage und Alamode, sowie Mitglieder der Ingame-Gilde Hanabitei, unternehmen derzeit rechtliche Schritte, um ihr Unternehmen offiziell zu registrieren und die Betriebsrechte von Gensokishi Online zu übernehmen. Laut einem Bericht der Famitsu (via Automaton Media) befinden sich Metap und Hanabitei derzeit in Gesprächen über den Abschluss eines Vertrags, der Anfang Mai unterzeichnet werden soll.

Vom Gildenmeister zum Game-Master

Nach Vertragsabschluss soll die Entwicklung im Rahmen eines neuen Reboot-Plans starten, der darauf abzielt, die Betriebskosten zu senken und die Einnahmen zu steigern. Wenn alles planmäßig verläuft, wird erwartet, dass das Spiel zwischen August und September dieses Jahres neu gestartet wird.

Metap suchte lange nach Möglichkeiten gesucht, die Betriebsrechte an einen Dritten zu übertragen oder das Spiel an einen neuen Eigentümer zu übergeben. Man entschied sich für einen Vertrag mit Hanabitei, da „[Kurokage und Alamode] aufgrund ihrer bisherigen Beiträge und Leistungen im Spiel […] ein verlässlicher und idealer Partner für die Übertragung der Betriebsrechte sind.“

via Automaton Media, Bildmaterial: Gensokishi Online