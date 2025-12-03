Das neue „Solo Leveling“-Spiel startet erfolgreich und will bald weitere Updates liefern

Solo Leveling: Arise Overdrive ist vor zwei Wochen erfolgreich auf Steam gestartet. Das 4-Spieler-Koop-Action-RPG basiert Story-seitig auf dem Webroman und Anime, während das Spiel sich nah am Mobile-Game Solo Leveling: Arise hält. Entwickelt und veröffentlicht wurde es vom südkoreanischen Spielestudio Netmarble.

Zuerst hörte man von dem Spiel auf dem Xbox Games Showcase im Juni 2025. Es erschien bereits wenige Monate später auf Steam für PCs. Konsolen-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series sollen aber bald folgen. Auf Steam kann das Spiel jedenfalls schon gute Zahlen vorzeigen.

Laut Playtracker und Gamalytic, von denen GameRant zitiert, konnte sich das Spiel etwa 140.000 bis 165.000 Mal zum Preis von 39,99 Euro verkaufen. Auch die gleichzeitigen Spielerzahlen waren bis zum 30. November steigend und mit knapp 13.000 gleichzeitigen SpielerInnen auf Steam gut.

Aktuell arbeitet Netmarble Neo an größeren Patches für das Spiel, die neben den üblichen Fehlerbehebungen auch neue Boni und Verbesserungen aufgrund von Spielerfeedback enthalten. So erhöhte man bereits die Belohnungen für Kapitel 1–10, erweiterte den Exchange-Shop um neue Waffen und nahm diverse UI-Verbesserungen vor. In den nächsten Monaten soll das Spiel zudem weniger grindlastig werden, wie Executive Producer Gwanghun Kim ankündigte.

Die Fachpresse konnte das Spiel derweil nicht überzeugen: Aktuell steht das Spiel bei Metacritic nach acht Wertungen bei 63 Prozent und auch die Fan-Reaktionen sind im Westen gemischt. Während sich Fans des Anime über eine gelungene 3D-Grafik und das Hack-and-Slash-artige Gameplay freuen, bemängeln andere, dass sich das Spiel für 40 Euro viel zu sehr nach einem typischen Mobile-Game anfühlt.

via GameRant, Bildmaterial: Solo Leveling: Arise Overdrive, Netmarble, Netmarble Neo