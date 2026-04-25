Bewusst ferngehalten: Miyamoto erklärt, wieso Nintendo so lange auf Filme verzichtet hat

Nintendo hielt sich viele Jahre bewusst von eigenen Filmproduktionen fern. Wie Shigeru Miyamoto in einem neuen Interview erklärte, lag das vor allem an kreativen Gründen: Zu feste Hintergrundgeschichten könnten die Entwicklung neuer Spiele einschränken.

Story als Risiko für Spieleentwicklung

In einem von Automaton Media übersetzten Interview mit Nintendo Dream betont Miyamoto, dass Nintendo bewusst darauf verzichtet habe, umfangreiche Hintergrundgeschichten festzulegen: „Wenn wir unseren Figuren zu komplexe Hintergrundgeschichten geben, kann das für uns zu einer Einschränkung werden […] wir wollten uns nicht durch die Festlegung einer Geschichte einschränken lassen.“

Diese Philosophie passt zur bekannten Ausrichtung des Unternehmens, bei der Gameplay im Vordergrund steht. Mit einer festen Lore über Jahrzehnte hinweg würde es deutlich schwieriger werden, neue Ideen und Spielkonzepte frei umzusetzen.

Erst mit den Filmen habe sich das geändert. Laut Miyamoto sei es inzwischen sogar reizvoll geworden, Figuren stärker auszuarbeiten: „Bei der Arbeit an den Filmen macht es mir riesigen Spaß, die Figuren weiterzuentwickeln.“

So erhielt etwa Prinzessin Peach im Super Mario Galaxy Film erstmals eine klar definierte Hintergrundgeschichte (die wir aus Spoiler-Gründen jetzt nicht im Detail besprechen) – und diese soll künftig auch in Spielen berücksichtigt werden.

Filme beeinflussen künftig die Spiele

Interessant: Die im Film etablierten Hintergründe gelten laut Miyamoto als Kanon und könnten künftig in Spielen aufgegriffen werden. Nintendo scheint damit eine neue Richtung einzuschlagen, bei der Film und Spiele stärker miteinander verzahnt werden.

Im selben Interview, ebenfalls via Nintendo Dream, äußerte sich Miyamoto übrigens auch zu den gemischten Kritiken rund um den Film. Trotz teils harscher Stimmen bleibt der kommerzielle Erfolg ungebrochen – und könnte Nintendos neue Strategie weiter bestärken.

via Automation Media, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment