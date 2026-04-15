Fast ein Jahrzehnt in Arbeit: Warum das neue Tomodachi Life so viel Zeit brauchte

Die Fans mussten lange warten: Nach dem 2013 erschienenen Tomodachi Life für den 3DS kehrt die Reihe nun mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden endlich zurück. In einem aktuellen „Ask the Developer“-Interview hat Nintendo nun spannende Einblicke in die Entwicklung gegeben – und dabei überrascht vor allem die lange Entstehungszeit.

Startschuss schon 2017

Laut Director Ryutaro Takahashi begann die Entwicklung bereits rund um das Jahr 2017, also kurz nach dem Mobile-Projekt Miitomo. Gemeinsam mit Produzent Yoshio Sakamoto wurde schnell klar, dass ein neuer Teil hermusste:

„Die Entwicklung begann 2017, glaube ich, nachdem es um Miitomo ruhiger geworden war. […] wir hatten schon alles aus dem Spiel herausgeholt, was ging, und Herr Sakamoto sagte traurig zu mir: ‚Es gibt so vieles, was ich meinen Mii-Charakteren noch wünschen würde, aber ich kann nichts mehr für sie tun.‘“

Statt einfach nur Inhalte zu erweitern, entschied sich das Team bewusst für einen neuen Ansatz. Im Fokus stand stärker denn je der von Spielern erstellte Content, der perfekt zur Idee von Tomodachi Life als „das ultimative Insiderwitz-Spiel“ passt. Besonders bemerkenswert: Allein an diesen Funktionen wurde sechs bis sieben Jahre gearbeitet – deutlich länger als ursprünglich geplant.

Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, das am 16. April 2026 für die Nintendo Switch erscheint, startet also bald endlich der neueste Teil der Reihe. Erst kürzlich wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der sich Teilzeitjobs dreht. Freut ihr euch schon auf den Titel?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo