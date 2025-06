SEGA rutschen Verkaufszahlen durch und besonders ein Sonic-Spiel überrascht

In der Regel lassen sich Publisher nicht so gern in die eigenen Karten (respektive Verkaufszahlen) schauen und legen diese meist nur offen, wenn sich Spiele innerhalb kurzer Zeit sehr oft verkaufen. So war es beispielsweise bei Metaphor: ReFantazio von SEGA.

Dennoch werden die Verkaufszahlen regelmäßig in Meetings präsentiert, nur eben nicht für die Öffentlichkeit. Aufgrund eines Formatierungsfehlers hat SEGA nun versehentlich die Verkaufszahlen einiger Titel von SEGA und ATLUS enthüllt. Dies geschah in einer Präsentation für das SEGA SAMMY Management Meeting 2025, die am 18. Juni veröffentlicht wurde.

Die Verkaufszahlen waren hinter einem grauen Block verborgen. Aufgrund der Art und Weise, wie die PDF-Datei formatiert war, reichte es aus, die Seite zu markieren, um den Text zu sehen, der dann kopiert und eingefügt werden konnte. Zahlreiche Medien taten das natürlich.

So konnte eine Tabelle mit den einzelnen Daten rekonstruiert werden, aus der sich folgende Verkaufszahlen erkennen lassen. Die PDF-Datei selbst ist in dieser Form mittlerweile nicht mehr online. Nachfolgend seht ihr die Liste.

Besonders Sonic Frontiers überrascht vielleicht mit seinen schon 4,57 Millionen verkauften Einheiten. Die letzten Zahlen stammen von Mai 2023, damals kommunizierte SEGA 3,5 Millionen. Das „Open-World-Sonic“ war zum Launch nicht unumstritten unter Fans, aber offensichtlich ein kommerzieller Erfolg. Die Gerüchte um eine Fortsetzung überraschen also nicht.

Die Liste der Zahlen:

Persona 5 Royal (einschließlich der Remaster): 7,25 Millionen Einheiten

Sonic Frontiers: 4,57 Millionen Einheiten

Team Sonic Racing: 3,50 Millionen Einheiten

Total War: Three Kingdoms: 3,21 Millionen Einheiten

Yakuza: Like a Dragon: 2,86 Millionen Einheiten

Sonic Superstars: 2,43 Millionen Einheiten

Total War: Warhammer III: 2,34 Millionen Einheiten

Shin Megami Tensei V (einschließlich SMT V: Vengeance): 2,11 Millionen Einheiten

Persona 3 Reload: 2,07 Millionen Einheiten

Like a Dragon: Infinite Wealth: 1,66 Millionen Einheiten

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 960.000 Einheiten

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Royal, SEGA, Atlus, P-Studio