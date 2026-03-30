Zum Anbeißen und nur kurze Zeit: Die ersten „Final Fantasy“-Nendoroids gehen an den Start

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt noch keine Nendoroids zu Final Fantasy. Die inzwischen auch im Westen beliebte Figurenserie von Good Smile Company nimmt beliebte Charaktere und verpasst ihn einen Chibi-Look. Das sind fast immer zum Anbeißen aus und verkauft sich entsprechend.

Dass Square Enix und Good Smile Company für die Vielzahl der möglichen Motive noch nicht kollaboriert haben, lässt sich eigentlich nur dadurch plausibel erklären, dass Square Enix fürchtet, die eigenen zahlreichen Figurenserien damit zu torpedieren.

Doch im Februar hatten beide Firmen zusammen endlich die ersten fünf „Final Fantasy“-Nendoroids angekündigt. Damals gab es teilweise nur Konzepte der Figuren, jetzt wird es langsam konkreter. Der Chocobo und der Krieger des Lichts sind ab sofort im japanischen Store von Good Smile Company vorbestellbar.

Die Figuren sind wie immer nur eine bestimmte Zeit erhältlich, in diesem Fall schließt sich das Fenster am 6. Mai 2026. Der Chocobo kostet 6.500 Yen (ca. 35 Euro) und soll im August ausgeliefert werden. Er bietet zusätzlich „sad eyes“-Augen. Der Krieger des Lichts kostet 7.900 Yen (ca. 43 Euro) und erscheint im September. Diese Figur kommt als Bonus mit einer speziellen Base mit „Final Fantasy“-Schriftzug.

Solltet ihr eine der süßen Figuren ergattern wollen, dann solltet ihr in den nächsten Wochen die Augen bei eurem Figuren-Experten oder Import-Store offen halten. Auf diese beiden Figuren folgen übrigens drei Charaktere aus Final Fantasy XIV Online: Y’shtola, G’raha Tia und Estinien.

Final Fantasy VII? Nein, nicht dabei! Selbst Final Fantasy IX, das im Jubiläumsjahr eigentlich alles bekommen hat außer das Remake, ist nicht dabei. Erfrischend! Wer auf süße Figuren aus diesen Spielen nicht verzichten will, wird in der „Adorable Arts“-Serie von Square Enix fündig.

Bilder der Nendos:

Bildmaterial: Good Smile Company