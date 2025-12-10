Großinvestor nimmt sich Square Enix zur Brust und erklärt dem Publisher, was falsch läuft

Square Enix steht in den letzten Jahren zunehmend unter Druck. Trotz bekannter und beliebter Franchises wie Final Fantasy und Dragon Quest hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren mit stagnierendem Umsatzwachstum und schwachen Gewinnmargen zu kämpfen, insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie Nintendo, Capcom, Bandai Namco und Konami. Umfangreiche, bereits eingeleitete Umstrukturierungen greifen noch nicht vollends.

Investor benennt konkrete Probleme

3D Investment, ein Investor aus Singapur mit inzwischen über 14 Prozent Unternehmensanteilen, macht dafür die schwache Leistung der Konsolen- und Mobilsparten von Square Enix verantwortlich. Die außergewöhnlich hohen Abschreibungen im Zusammenhang mit vorab eingestellten Spielen seien ebenfalls ein Problem. Auch die Arcade- und Verlagssparten des Unternehmens seien „nicht synergetische“ Geschäftsbereiche, die den Unternehmenswert nach unten ziehen würden.

Die Gruppe hatte im Frühjahr die Anteile aufgestockt, seitdem warten Beobachtende gespannt darauf, wie 3D Investment Partners ins Unternehmen hineinwirken will. Üblicherweise folgt auf solche „aktivistischen“ Anteilseignungen auch entsprechende Bemühungen, verschiedensten Einfluss auf das Unternehmen zu erwirken. 3D Investment Partners ist bekannt für ein solches Vorgehen.

Square Enix steuert bereits dagegen, von 2025 bis 2027 möchte das Unternehmen einen „Neustart“ wagen. Doch offenbar ist das für 3D Investment nicht ausreichend und zu vage. Den Investoren fehlen konkrete Pläne für eine langfristige Erholung sowie konkrete Ausführungspläne oder KPIs (Leistungskennzahlen) für Maßnahmen, die die Probleme des Unternehmens beheben sollen.

Sie fordern das traditionsreiche japanische Unternehmen deshalb dazu auf, seine mittelfristige Strategie zu überdenken. Um weitere Investoren und Aktionäre von der ihrer Meinung nach nötigen Veränderung zu überzeugen, veröffentlichte man eine 100-seitige Präsentation, die Missstände im Management von Square Enix aufzeigen soll.

Einst eine Ära prägend

„Es ging nie nur um ‚Unterhaltung‘. Was Square Enix einst ins Leben rief, war eine ‚Kultur‘, die eine Ära prägte, und eine ‚Industrie‘, die die Welt faszinierte. Aber bringt Square Enix heute noch etwas wirklich Neues hervor?“, beginnt das Papier kämpferisch und umrahmt von alten Firmenfotos, Zeitungsausschnitten und Screenshots.

Zuvor hatte man bereits mit Square Enix’ CEO Takashi Kiryu gesprochen, war jedoch mit der Reaktion unzufrieden; offenbar kam nur eine kurze E-Mail, dass der aktuelle Plan angemessen sei. Immer wieder gibt es Investoren in der Videospielebranche, die das Unternehmen überwiegend aus wirtschaftlicher Sicht bewerten und deshalb auf große und schnelle Veränderungen drängen.

So stand bis vor kurzem beispielsweise der japanische Mobilspiel-Gigant GungHo ähnlichem Druck durch Großaktionär Strategic Capital, der GungHo wiederholt dazu aufforderte, seinen CEO zu entlassen. Weitere Aktionäre folgten der Aufforderung bisher nicht. Deshalb ist auch nicht abzusehen, ob und wie Square Enix auf die öffentliche Kritik reagieren wird.

via Automaton Media, Businesswire, 3DI Partners, Bildmaterial: Square Enix