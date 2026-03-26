Ein weiterer Square-Enix-Künstler hat Square Enix verlassen

Erst zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass mit Toshiyuki Itahana ein echter Veteran seinen jahrelangen Arbeitgeber Square Enix verlassen hat. Itahana war seit Mitte der 90er-Jahre bei Square Enix. Besonders in Erinnerung sind seine Charakter-Designs zu Final Fantasy IX.

Jetzt nimmt ein weiterer bekannter Künstler seinen Hut. Wie Satoshi Kuramochi bei Twitter mitgeteilt hat, habe er schon im Februar 2026 das Unternehmen verlassen. Er zeigt sich dankbar für die Zusammenarbeit und die Gelegenheit, viele Illustrationen zu erstellen. Er dankt zudem seinen Fans für die Unterstützung und gibt an, auch weiterhin als Illustrator tätig zu sein.

Kuramochi war einer der leitenden Künstler vom 2018 veröffentlichten SaGa: Scarlet Grace und leitender Charakter-Designer von SaGa: Emerald Beyond aus dem Jahr 2024. Außerdem arbeitete er an World of Final Fantasy und zuletzt an Dissidia Duellum Final Fantasy, für das er auch ein Launch-Artwork erstellte.

Die SaGa-Serie verliert damit eine weitere Persönlichkeit. 2025 verließ Kazuyuki Shindo das Unternehmen, der zuletzt Assistent Director von SaGa: Emerald Beyond war. Um die Serie muss Fans vermutlich trotzdem nicht bange sein, hat sie doch mit Schöpfer Akitoshi Kawazu immer noch höchste Unterstützung in prominenter Position.

via Automaton Media, Bildmaterial: SaGa Emerald Beyond, Square Enix