Überraschende Neuauflage: Pokémon Plakoro erinnert an einen Klassiker von 1997

The Pokémon Company hat Plakoro angekündigt und es hat augenscheinlich etwas mit Pokémon zu tun. Aber was genau ist Plakoro? Es handelt sich nicht etwa um ein neues Mobile-Game, wie ihr vielleicht vermuten mögt. Es ist ein klassisches Brettspiel!

Genau genommen ist es eine Neuauflage, denn Plakoro wurde 1997 erstmals veröffentlicht. Die Neuauflage wird von The Pokémon Company in Zusammenarbeit mit Creatures Inc. und Spielzeughersteller Bandai Spirits entwickelt und veröffentlicht. Die Famitsu berichtet, dass auch ursprüngliche Erschaffer des Spiels beteiligt sind.

Es gibt in Plakoro verschiedene Würfel, mit denen man Energie-Typen individuell anpassen kann. Im Zusammenspiel mit euren Pokémon (die ebenfalls würfelförmig sind) führt das natürlich zur Möglichkeit, die gegnerischen Pokémon zu attackieren.

Im Juli 2026 soll das neue Plakoro in Japan verkauft werden. Eine Veröffentlichung im Westen ist unwahrscheinlich. Bei Importhändler Meccha-Japan* könntet ihr die Augen offen halten, dort ist man auf solche Produkte spezialisiert. Auch die Pokémon-Adaption des japanischen Brettspiels Goita könnt ihr dort noch erhalten.

In einem fast sieben-minütigen Trailer (!) stellt uns The Pokémon Company die Neuauflage von Plakoro vor, die übrigens anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon erscheinen wird. Das Video zeigt auch ausführlich, wie Plakoro gespielt wird.

Das Video:

