Taggenaue Vorhersage: Glaubhafter Leaker verrät, wann Starfield für PS5 erscheinen soll

Starfield war die erste neue Marke des Teams hinter Elder Scrolls und Fallout. Entsprechend hoch waren die Erwartungen und wie wir wissen, wurden nicht alle erfüllt. Auch der erste DLC „Shattered Spaces“ ließ einige Fans enttäuscht zurück.

Doch Bethesda werkelt weiter am Spiel und hat für das neue Jahr noch einige Pläne. Schon vor Wochen gab es Medienberichte zu weiteren großen Updates und vor allem zu Portierungen von Starfield.

Ein Insider konkretisiert jetzt: Die PS5-Version soll voraussichtlich am 7. April und dann auch physisch für PS5 erscheinen. Der Bericht kommt von billbil-kun, der offensichtlich Informationen direkt aus dem Handel bezieht und regelmäßig goldrichtig liegt. Er gilt als einer der glaubhaftesten Leaker überhaupt.

Unklar bleibt, ob die digitale Version möglicherweise früher erscheinen könnte. Die Handelsversion für PS5 soll jedenfalls 49,99 Euro kosten, eine Premium Edition gibt es für 79,99 Euro. Die Preise liegen damit unterhalb der ursprünglichen Xbox-Veröffentlichung. Offiziell ist bislang nichts.

Gleichwohl, die PS5-Version ist angesichts der aktuellen Xbox-Strategie natürlich keine Überraschung. Der in der Regel gut informierte Jez Corden berichtet aber schon im Dezember, dass im neuen Jahr auch eine „Switch 2“-Version von Starfield erscheinen soll. Dazu gibt es heute noch keine neuen Informationen.

via VGC, Bildmaterial: Starfield, Bethesda