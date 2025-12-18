Starfield soll laut einem Bericht zufolge 2026 auch für Switch 2 erscheinen

Starfield war die erste neue Marke des Teams hinter Elder Scrolls und Fallout. Entsprechend hoch waren die Erwartungen und wie wir wissen, wurden nicht alle erfüllt. Auch der erste DLC „Shattered Spaces“ ließ einige Fans enttäuscht zurück.

Doch Bethesda werkelt weiter am Spiel und wie Jez Corden heute schreibt, hat Bethesda für das kommende Jahr noch einige Pläne. In seinem Bericht bei Windows Central geht es um ein großes Update und dessen Inhalte. Doch was für bisher Außenstehende noch interessanter sein dürfte, sind die neuen Plattformen.

Wenig überraschend dürfte die PS5-Version kommen, die laut Jez Corden für 2026 geplant ist. Diese Gerüchte sind nicht neu. Der in der Regel gut informierte Jez Corden berichtet darüber hinaus, dass im neuen Jahr auch eine „Switch 2“-Version von Starfield erscheinen soll.

Bildmaterial: Starfield, Bethesda