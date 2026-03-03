Diese Tasten drückt ihr besser nicht: Reset-Kombi zu Pokémon Feuerrot und Blattgrün überrascht Fans

Die Remakes der ersten Generation – Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition – sind seit letzter Woche im Nintendo eShop für die Switch verfügbar. Doch eine bestimmte Mechanik kostet derzeit einige SpielerInnen viele Stunden Fortschritt.

Drückt man während des Spiels gleichzeitig die vier Face-Buttons A, B, X und Y, wird das Spiel sofort zum Titelbildschirm zurückgesetzt – ohne Warnhinweis oder Sicherheitsabfrage. Der klassische „Soft reset“ also.

Wer zuvor nicht gespeichert hat, verliert seinen Fortschritt. Mehrere SpielerInnen berichten von 90 Minuten, manche sogar von bis zu fünf Stunden Spielzeit, die auf diese Weise verloren gingen. Eine dieser Personen war die Streamerin SavananaBananaz, der dieses Missgeschick während eines Streams passierte.

Auf dem Game Boy Advance war die Reset-Kombination übrigens anders: Dort musste man A, B, Start und Select gleichzeitig gedrückt halten.

Ärgerlich – aber auch nützlich?

So frustrierend die Funktion für unvorsichtige SpielerInnen ist, kann sie langfristig durchaus hilfreich sein. Besonders für Shiny-Jäger ist der schnelle Reset praktisch: Speichert man direkt vor einer Begegnung mit einem Pokémon, lässt sich bei einem Fehlschlag durch die Tastenkombination sofort neu starten – ohne das Spiel komplett schließen zu müssen. Unterm Strich bleibt jedoch die Empfehlung: Regelmäßig zu speichern.

Dataminer entdeckten übrigens Hinweise auf mögliche Umsetzungen von Pokémon Rubin, Pokémon Saphir und Pokémon Smaragd. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.

