15 Jahre NieR: Limitierte Sammlerbox vorgestellt – aber der Preis hat es in sich

Zum 15-jährigen Bestehen der NieR-Reihe bringt Square Enix eine besondere Sammleredition auf den Markt. Die NieR Series 15th Anniversary Box erschien am 28. Februar in Japan und wird auch im deutschen Store angeboten.

Der Preis liegt bei 32.780 Yen. Hierzulande werden stolze 329,99 Euro fällig, die Auslieferung ist für Juli 2026 geplant. Die Box vereint eine neue Statuenfigur, eine CD sowie ein Buch – alles verpackt in einer Sammlerbox.

Figur, Jazz-Album und 650 Waffengeschichten

Herzstück der Edition ist eine etwa 21cm große Jubiläumsfigur, die den Protagonisten aus NieR Replicant ver.1.22474487139…, 2B aus NieR: Automata sowie Fio aus NieR Re[in]carnation gemeinsam zeigt.

Ebenfalls enthalten ist ein Jazz-Arrangement-Album mit neu aufgenommenen Studio-Versionen der Dinner Show „NieR: Something Like a Dinner Show 12024“. Ergänzt wird das Set durch das Buch „NieR-Waffengeschichten“, das 650 kurze Erzählungen rund um die Waffen der Reihe bündelt und tiefer in die oft düsteren Hintergründe eintaucht. Im deutschen Square Enix Store könnt ihr vorbestellen.

Passend zum Jubiläum verweisen aktuelle Meilensteine auf die anhaltende Popularität der Serie: NieR: Automata hat mittlerweile über zehn Millionen Einheiten verkauft, während NieR Replicant ver.1.22474487139… die Zwei-Millionen-Marke überschritten hat. Ein dem kürzlich veröffentlichten Jubiläumsvideo war zudem ein geheimnisvoller Teaser zu sehen, der eine Fortsetzung von NieR: Automata andeutete. Wie gefällt euch diese Sammleredition?

Alle Inhalte auf einen Blick:

via Final Weapon, Bildmaterial: Square Enix