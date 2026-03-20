Starfield auf Switch 2: Insider macht Hoffnung – aber die Entwicklung ist offenbar schwierig

Starfield wurde kürzlich offiziell für die PlayStation 5 angekündigt und verliert damit seine Exklusivität für die Xbox. Damit bleibt im Grunde nur noch eine Plattform übrig, auf der das Spiel bislang fehlt: die Nintendo Switch 2.

Allerdings gibt es hier gemischte Signale. Bereits Anfang des Jahres berichtete der Insider Shinobi602, dass eine „Switch 2“-Version möglicherweise gar nicht erscheinen könnte. Als Grund nannte er technische Probleme bei der Umsetzung. Vor dem Hintergrund gestrichener Ports wie Borderlands 4 für die Switch 2 wirkte das Szenario durchaus plausibel.

Das Projekt ist jedoch nicht gänzlich vom Tisch. Der ebenfalls gut vernetzte Insider NateTheHate bestätigt, dass die „Switch 2“-Version weiterhin in Entwicklung ist und nicht eingestellt wurde. Gleichzeitig dämpft er aber die Erwartungen: Der Port verlaufe alles andere als reibungslos, weshalb Fans „die Daumen drücken“ sollten.

Von offizieller Seite ist dazu bislang nichts von Bethesda bekannt. Damit bleibt unklar, ob und wann Starfield tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird und ob die technische Umsetzung am Ende doch zu große Hürden darstellt.

via The Gamer, Bildmaterial: Starfield, Bethesda