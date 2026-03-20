Gum-Gum-LEGO: Neues „One Piece“-Set mit zwei Minifiguren ist jetzt vorbestellbar

Vor wenigen Wochen ist die zweite Staffel von One Piece ist angelaufen und LEGO lässt sich die Chance nicht entgehen: Im LEGO-Onlineshop ist die LEGO One Piece Gum-Gum-Frucht* (75647) mit gleich zwei Minifiguren von Ruffy vorbestellbar und lässt euch eine Teufelsfrucht bauen.

Die baubare LEGO Gum-Gum-Frucht besteht aus 482 Teilen und soll am 1. August 2026 auf den Markt kommen. Die UVP beträgt 69,99 Euro – da sie relativ kurzfristig erschienen ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass sie nicht in den freien Handel kommt – oder wenn, dann nur in eingeschränkten Stückzahlen in ausgewählten Läden.

Das Set hat laut Produktbeschreibung 17 cm in der Höhe, ist 12 cm breit und 13 cm tief. Der kleine Ruffy bekommt von LEGO nicht nur einen Hut, sondern auch einen neuen Kopf spendiert. Eine Minifigur hat sogar lange Arme – ganz, als ob Ruffy gerade eine Gum-Gum-Frucht gegessen hätte.

Nicht nur die Minifiguren sind auch für LEGO-Sammler interessant. Außerdem gibt es ein brandneues LEGO-Element und auch die Farbe „Blue Violet“ wird laut den Experten von Stonewars erstmals verarbeitet.

Das Modell lässt sich öffnen, indem der obere Teil der Teufelsfrucht abgenommen wird. Innen befindet sich eine kleine Version der Gum-Gum-Frucht und eine Ruffy-Figur. Das Setdesign scheint final, aber das Artwork für die Box ist es noch nicht. Zumindest fehlen bisher Verpackungsbilder im LEGO Onlineshop.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO