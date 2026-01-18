Sony räumt auf: Hunderte Shovelware-Games aus dem PlayStation Store entfernt

Im Sony-Kosmos scheint man genug gesehen zu haben: Berichten zufolge hat der Konzern hunderte Spiele eines einzelnen Entwicklers aus dem PlayStation Store entfernt. Betroffen ist vor allem der Name ThiGames, der Trophy-Huntern spätestens seit unzähligen Mini-Titeln ein Begriff sein dürfte.
Wie Push Square bemerkt hat, führen die meisten Spiele-Links auf der ThiGames-Webseite inzwischen ins Leere – ein starkes Indiz dafür, dass Sony hier ordentlich ausgemistet hat. Offiziell bestätigt ist das Ganze zwar nicht, aber das Ausmaß spricht für sich.
Trophäen im Sekundentakt
Die betroffenen Titel gelten gemeinhin als klassische Shovelware: schnell produzierte, extrem simple Spiele, die den Store fluten und spielerisch wenig bieten. Für manche sind sie nervig, für andere ein schneller Weg zu vielen Trophäen. Eurogamer hatte das vor einiger Zeit mit einem Beispiel wie The Jumping Taco: Turbo illustriert – inklusive Video, in dem innerhalb weniger Sekunden massenhaft Trophäen freigeschaltet werden.
Spannend ist dabei die Einordnung der Zahlen: Laut Trophy-Hunter Rob Thanatos hatte ThiGames zeitweise mehr gelistete Spiele als fast alle anderen Publisher – nur Eastasiasoft, Ratalaika Games und Webnetic lagen noch davor. GameDiscoverCo-Gründer Simon Carless bremst jedoch die ganz großen Schlagzeilen.
Viele Listings seien schlicht regionale Duplikate. Realistisch seien eher rund 150 veröffentlichte Spiele – wirtschaftlich offenbar trotzdem kein schlechter Deal, mit geschätzten Einnahmen nahe der 10 Millionen Dollar Marke, wie Carless auf LinkedIn schrieb.
Weder der Plattformbetreiber noch ThiGames haben sich bislang öffentlich geäußert. Gewertet wird dieser Schritt allerdings wie ein deutliches Zeichen in Richtung Qualitätskontrolle. Und vielleicht schaut sich der ein oder andere Entwickler und Plattformbetreiber davon noch etwas ab.
Zuletzt stand hier auch Nintendo in der Kritik, wenn auch mit andersartigen Games: Tagelang wurden rund um die Feiertage beispielsweise dreiste Kopien von CloverPit und Megabonk im eShop verkauft. Was ist eure Meinung zu solchen Spielen wie den oben genannten? Habt ihr sie schon einmal gespielt, um schnell und einfach an Trophäen zu kommen?
Aus solchen Gründen wurde in den 80ern das "Nintendo Seal of Quality" eingeführt. Die Masse an schlechten Spielen, die trotzdem ordentliches Marketing hatten, den Markt überfluteten. Für die meisten war am Ende nicht mehr wirklich sichtbar, ob das Spiel was taugt und der Markt crashte.
Ich befürchte, mit GenAI laufen wir langsam wieder in diese Richtung.
Würde mich nicht mal wundern, wenn viele der zuletzt von denen produzierten Spielen gar via KI gemacht waren. Hatte mir paar Beispiele mal angeschaut. Viele haben dasselbe oder zumindest ein sehr gleiches Titelmenü, welches eindeutig von KI gemacht wurde. Das Gameplay wirkt auch so notbedürftig, wie es eine KI auch hinbekommen dürfte.
Es wirkt gar so, als ob man anfangs noch versucht hat Erfahrung zu sammeln und vernünftige Spiele zu entwickeln, doch irgendwann fing man an nur noch Leute ausnehmen zu wollen. So wirkt jedenfalls deren Portfolio.
Ich glaube für jedes deren Spiele gibt es mehrere hochwertigere Konkurrenten in den Stores, weshalb das entfernen von ThiGames wohl kein Verlust ist, auch wenn ich davon ausgehe, dass die Spiele wieder auftauchen werden. Und sei es unter neuen Namen.
Mal gucken, ob Sony als erste nun wirklich reagieren und eventuell was gegen KI Spiele unternehmen, oder ob das nun einfach andere Gründe hatte. Da es sich ja wirklich nur um einen einzigen "Entwickler" jetzt handelt anscheinend, bin ich eher vorsichtig mit sowas wie "verbesserter Qualitätskontrolle". Wenn das der Grund wär, hätten eigentlich viel mehr Spiele unterschiedlicher Entwickler rausfliegen müssen. Hier scheint ja einfach nur der Veröffentlicher selber geflogen zu sein, vielleicht durch wiederholte AGB Verletzungen oder sowas, wodurch auch alles rausflog, was von dem kam.
Ich bin ja eigentlich immer ein Befürworter davon, dass jeder seine Spiele veröffentlichen können soll, egal wie die Qualität aussieht, da es immer irgendwo wen gibt, der Freude dran haben wird und irgendwo muss man als Entwickler ja auch anfangen. Aber bei dieser KI Flut inzwischen, die muss wirklich mal eingedämmt werden. Und sei es durch eine Extra Kategorie, womit die von den allgemeinen Spielen separiert werden. Allein schon wenn ich bedenke wie viele KI Visual Novels zu bekannten Märchen und Geschichten den E-Shop inzwischen fluten... Und die machen halt auch für Disney bzw. gar Pixar nicht halt... Es ist echt unverschämt.
Andererseits brachte das Sony massig Kohle