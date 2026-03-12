In NEKOPARA Sekai Connect führt ihr ab April eine Patisserie mit KI-Nekos

Es ist die nahe Zukunft, in der Menschen neben von KI geschaffenen Nekos leben – Wesen, die menschlich aussehen, aber ein bisschen anders sind. Du führst mit deinen Nekos die Patisserie La Soleil und erhältst eine Einladung zum Neko Festival – einem globalen Wettbewerb, bei dem Nekos und ihre Besitzer um Popularität kämpfen. Ein Gerücht besagt, der Gewinner erhält von der Neko-schaffenden KI jeden Wunsch erfüllt …

Die Nekopara-Serie ist vermutlich vielen von euch bekannt und konnte sich inzwischen sieben Millionen mal verkaufen. Sekai Connect will auf diesem Erfolg aufbauen. Die Charakter-Illustrationen stammen vom NEKOPARA-Schöpfer Sayori und werden in einem hochwertigem 2D-Animationsstil zum Leben erweckt. Die Story ist vollständig vertont.

Zum 11. Jubiläum von NEKOPARA gibt es zudem auch Angebote von Nekopara Love Project Vol. 1–4 im Apple App Store und Google Play Store. Nach den zuvor veröffentlichten Chocola, Vanilla und Fraise erscheint ein neues Set von 3D-Digitalfiguren aus der „HoloModels“-Serie mit Azuki, Coconut, Maple und Cinnamon. Stellt sicher, dass die HoloModels-App auf eurem Gerät richtig läuft, bevor ihr kauft.

NEKOPARA Sekai Connect erscheint zuerst am 14. April für iOS über den App Store und Android über Google Play am, gefolgt von der PC-Version über Steam im Herbst, wie Good Smile Company und NEKO WORKs angekündigt haben. Damit ihr nicht zweimal dasselbe Spiel anfangen müsst, wird ein Cross-Account-Linking mit der Smartphone-Version möglich sein.

Ein älterer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: NEKOPARA Sekai Connect, Good Smile Company, Neko Works