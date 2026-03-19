Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Etrange Overlord

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Etrange Overlord.
- Winning Post 10 2026 (PS5, Switch 2, PS4, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
- Etrange Overlord (PS5, PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
- The Little Tomb: The Maholova Club and the Search for a Dead Body (PS5, PS4, Switch) – 7/8/6/8 [29/40]
- Marvel Cosmic Invasion (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
- Curse Warrior (PS5, PS4, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
via Gamefront, Bildmaterial: Etrange Overlord, NIS America, Broccoli, Gemdrops
