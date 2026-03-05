14 Rare-Klassiker für unterwegs: Banjo-Kazooie und Co. in der Super Pocket Rare Edition

HyperMegaTech, eine Marke von Evercade-Hersteller Blaze Entertainment, hat einen neuen Super Pocket Handheld angekündigt. Diesmal liegt der Fokus nicht auf einer bestimmten Retro-Konsole, sondern auf den Spieleklassikern von Rare.

Das Gerät bietet wie bisher auch Evercade‑Support, kann also mit Modulen um über 650 weitere Spieleklassiker erweitert werden. Die Super Pocket Rare Edition, die im Juli 2026 erscheint, kostet 59,99 Euro und kann bei Amazon* schon vorbestellt werden.

Das Gerät bietet das Nötigste für den Spielspaß unterwegs: Das Super Pocket in den typischen Rare-Farben besitzt ein 2,8‑Zoll IPS‑Display mit 320×240 Auflösung und kann per USB‑C geladen werden. Dazu besitzt es eine 3,5‑mm‑Klinke für Kopfhörer und Schulterbuttons.

Highlights sind die vorinstallierten Spiele: Conker’s Pocket Tales (8‑bit‑Handheld)​​ und Battletoads (8‑bit‑Konsole)​ sind echte Spieleklassiker. Besonders gespannt sind wir aber auf Banjo‑Kazooie, welches das erste 64-bit-Game für den Handheld ist und für das Gerät speziell optimiert wurde – was auch nötig ist, denn die Emulation wird die verbaute Hardware (1,2 GHZ Quad-Core ARM) ins Schwitzen bringen.

Weitere Spiele sind Battletoads in Battlemaniacs, Cobra Triangle R.C., Pro‑Am II​​, Slalom, Snake Rattle ’n’ Roll, Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship, Atic Atac, Jetpack, Lunar Jetman, Knight Lore und Gunfright. Viele dieser Spiele wurden noch unter dem Firmennamen Ashby Computers & Graphics und Ultimate: Play the Game veröffentlicht.

Wie bereits erwähnt kann das Gerät mit Evercade‑Cartridges erweitert werden, aktuell sind 75 Module mit über 650 Spielen verfügbar. Diese kosten in der Regel 24,99 Euro das Stück. Diese besondere „Super Pocket“-Auflage ist das siebte Gerät von HyperMegaTech und erweitert die lizenzierten Klassiker von Capcom, Taito, Atari, Data East and NEOGEO.

Die Spiele:

