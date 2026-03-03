Pokémon Champions setzt laut inoffiziellen Berichten auf eine recht aggressive Monetarisierung

Aktuell geht Pokémon Champions etwas in der Enthüllung der 10. Generation und dem Pokopia-Hype unter, es erscheint jedoch bereits im April für die Nintendo Switch. Ganz offiziell ist inzwischen: „Dieses Spiel ist kostenlos herunterladbar“, wie die offizielle Website im Kleingedruckten erklärt.

Wo ein Spiel „kostenlos“ herunterladbar ist, lauert meistens eine andersartige Monetarisierung. Wie inzwischen häufig, wird es zum Launch ein kostenpflichtiges „Starterpaket“ geben. Außerdem sind „optionale spielinterne Items“ zum Kauf erhältlich.

Mikrotransaktionen nennt man das normalerweise. Zur konkreten Monetarisierung gibt es bislang keine weiteren offiziellen Details, aber eine wohl essenzielle Monetarisierung zeichnet sich jetzt ab. Laut einem Bericht von Nintendo Everything können in der kostenlosen Version lediglich bis zu 30 Pokémon gespeichert werden.

Nur 30 Pokémon gratis

Wer mehr als 30 Pokémon behalten möchte, muss zahlen – durch den Kauf des eingangs erwähnten „Starterpakets“ lässt sich der Speicherplatz auf immerhin 80 Pokémon erweitern, wie es heißt. Mit der Zeit ist allerdings absehbar, dass auch das nicht ausreichen wird – hier kommt dann das Abonnement ins Spiel, das noch mehr Speicherplatz spendieren wird.

Unbekannt ist derzeit, ob man sich die Pokémon-Platzerweiterung auch in-game erspielen können wird. Das Monatsabo bringt voraussichtlich noch weitere Vorteile: Man kann mehr Teams zusammenstellen, erhält Zugang zu Premium-Missionen und schaltet zusätzliche Musikstücke frei.

Starterpaket, Abo und Battle-Pass

Zusätzlich zum Starterpaket und dem Abo soll Pokémon Champions auch einen kostenpflichtigen Battle-Pass bieten. Dieser enthält Mega-Steine und soll allgemein die Progression erleichtern, die wiederum weitere Pokémon freischaltet. Ob der Battle-Pass Teil des monatlichen Abonnements sein wird, ist zwar wahrscheinlich, aber noch nicht offiziell bestätigt.

Allgemein sieht es derzeit so aus, als ob Pokémon Champions auf eine etwas aggressivere Monetarisierung mit „weichen“ Paywalls setzen wird, welche die Progression stark verlangsamen. Wie die Monetarisierung tatsächlich ausfallen wird, erfahren wir vermutlich im Detail erst mit der Veröffentlichung.

Pokémon Champions geht im April zuerst für Switch an den Start und erscheint später für Mobilgeräte. Erste Previews lobten das Spiel: „Pokémon Champions könnte das größte Ereignis sein, das die Pokémon-Wettkampfszene je erlebt hat“, schrieb VGC kürzlich in einer Vorschau.

