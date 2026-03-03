Nintendo und Capcom konkretisieren den Termin zu den amiibo-Figuren von Grace und Leon

Resident Evil Requiem ist inzwischen erhältlich und kommt bei der Fachpresse und natürlich auch bei den Fans bestens an. Erstere sorgten für einen 90er-Durchschnitt bei OpenCritic. Letztere warten jetzt auf die angekündigten amiibo-Figuren.

Kurz vor der Veröffentlichung von Requiem konkretisierte Nintendo den Launch der Figuren zu Grace und Leon auf den Sommer. In einer japanischen Meldung zum Launch des Spiels wird Nintendo jetzt noch genauer und vermeldet gar den konkreten Tag.

So werden die Figuren am 30. Juli 2026 erscheinen. Der Termin hängt noch nicht an der großen Glocke und wurde auch von den westlichen Niederlassungen noch nicht kommuniziert, aber scheint in Stein gemeißelt. Neben der Terminierung in Textform gibt es auf der Nintendo-Seite auf eine Visualisierung.

In Japan sind beide Figuren über den e-Store von Capcom bereits vorbestellbar – dort findet sich übrigens auch der Termin. Von dort gibt es weiterhin zwei neue Fotos der Figuren in Nahaufnahme, die ihr euch unten ansehen könnt.

Hierzulande gibt es noch keine Möglichkeit zur Vorbestellung und auch noch keine Details, wo diese möglich sein wird. Von einer Exklusivität im Nintendo Store bis hin zum breiten Handel (unter anderem Amazon) ist noch alles denkbar.

Die Figuren im Detail:

via Nintendo Life, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom